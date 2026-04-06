В «Сантосе» рассчитывают на скорое возвращение Неймара

Главный тренер «Сантоса» Кука сообщил, что рассчитывает на участие нападающего Неймара в матчах команды до перерыва, связанного с чемпионатом мира.
Форвард пропустил поединок с «Фламенго», а также не сыграет с клубом «Депортиво Куэнка» на старте группового этапа Южноамериканского кубка.
Во время этой паузы он перенес операцию на колене, поэтому не тренировался, четыре-пять дней восстанавливался после нее. Он проработал часть необходимой ему физической формы. Он прибыл на матч против «Ремо», но не сыграл в нем, и на этой неделе работает над силой, скоростью и выносливостью. Он наберет энергию, чтобы сыграть оставшиеся 13 матчей до перерыва. Поэтому мы использовали это время, вместе с тренерским штабом и физиологами, чтобы заправить баки и доиграть до середины сезона.
"Кука и Ней - были тут"...)))
