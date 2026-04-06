Дзюба о судействе: «Нам не нужна ничья помощь. Но не надо нас убивать»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, есть ли закономерность в том, что отменили его третий гол в весенней части сезона.
4 апреля тольяттинская команда в Самаре уступила ЦСКА (1:2) в рамках 23-го тура РПЛ. В добавленное ко второму тайму время форвард отправил мяч в ворота соперника, однако главный арбитр Владимир Москалёв отменил гол из‑за фола игрока на вратаре гостей Игоре Акинфееве. Ранее судьями не были засчитаны голы Дзюбы в ворота «Ахмата» и «Оренбурга» из‑за офсайда.
Давайте честно: с «Ахматом» был офсайд. С «Оренбургом» не было офсайда, а с ЦСКА не было фола. Нам никто не помогает, хорошо, — нам не нужна ничья помощь. Но не надо нас убивать. Это самое обидное. Просто судите нас нормально. Но повторю, что к этому судье я отношусь с уважением.
То что вчера творил танашев это не поддаётся пониманию
Прикол то весь в том, что это "чучело деревянное" живее всех наших российских нападов вместе взятых. Если Артёмка - чучело, то остальные - полные ничтожества.
