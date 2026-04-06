Дзюба о судействе: «Нам не нужна ничья помощь. Но не надо нас убивать»

сегодня, 11:05

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, есть ли закономерность в том, что отменили его третий гол в весенней части сезона.

4 апреля тольяттинская команда в Самаре уступила ЦСКА (1:2) в рамках 23-го тура РПЛ. В добавленное ко второму тайму время форвард отправил мяч в ворота соперника, однако главный арбитр Владимир Москалёв отменил гол из‑за фола игрока на вратаре гостей Игоре Акинфееве. Ранее судьями не были засчитаны голы Дзюбы в ворота «Ахмата» и «Оренбурга» из‑за офсайда.

Давайте честно: с «Ахматом» был офсайд. С «Оренбургом» не было офсайда, а с ЦСКА не было фола. Нам никто не помогает, хорошо, — нам не нужна ничья помощь. Но не надо нас убивать. Это самое обидное. Просто судите нас нормально. Но повторю, что к этому судье я отношусь с уважением.

Анатолий Гуськов
сегодня в 12:12
В любом производстве существуют допуски. Если установить допуск в 5 см, которых мы всё равно не увидим, то большинство спорных моментов будут в пользу нападения.
lotsman
сегодня в 12:05
Обидели Артёма, гол отобрали.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:01
В общем-то по делу сказано. Судить надо честно...
25процентный клоун
сегодня в 11:46
И Акроном убивают и Спартак.
То что вчера творил танашев это не поддаётся пониманию
Alex_67
сегодня в 11:45
Кстати, с офсайдом реально нужно что-то делать. Лучше уменьшить разрешение и если есть сомнение, трактовать его в пользу нападения...
112910415
сегодня в 11:31
консенсус-то невозможен ...
j4sqefv77pj3
сегодня в 11:15, ред.
Обращение к товарищу, поклоннику мирового итальянского гранда - Великого Лацио.

Прикол то весь в том, что это "чучело деревянное" живее всех наших российских нападов вместе взятых. Если Артёмка - чучело, то остальные - полные ничтожества.
Futurista
сегодня в 11:15
Не Акрон не хотят пустить на 9 место, а коней запустить в тройку...не надо передёргивать...и больше уважения к российским клубам независимо от их статуса...
lazzioll
сегодня в 11:08
кому ты нужен. убивать тебя, чучело деревянное. играй по правилам и все будет ок)). теорию заговора уже разработал. подлые судьи хотят утопить великий Акрон, не пускают его на 9 место. меньше величия - никому ни ты, ни Акрон твой не интересны. уровень медиа-лиги.
