Мусаев перед матчем с «Ахматом» сказал игрокам о специально сдутых мячах

сегодня, 15:37
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)0 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о специально сдутых мячах перед матчем 23-го тура РПЛ с «Ахматом».

Команда одержала победу на выезде со счётом 1:0. Пресс-служба «Краснодара» опубликовала видео, в котором показан момент из раздевалки перед началом игры, где Мусаев говорит своим футболистам:

Они специально сегодня сдули мячи, не постригли поле. Хорошо, хотят играть так, давайте играть так.

8tengznbc9fa
8tengznbc9fa ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 16:32, ред.
Хочешь сказать быки только грубостью/нахрапам берут ? Второй сезон подряд ?!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 16:17
Эксперт по стрижке газона?Давление в мячах на глаз определил?
Может Мусаев специально своих игроков перед матчами так накручивает?
Они потом предвзятые к сопернику, злые, на раз по ногам костыляют, играют грубо всегда.
112910415
112910415
сегодня в 16:10
куда без хитростей-то...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:49
Так вот какими способами Ахмат набирает очки на своём поле...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:40
"Маленькие футбольные хитрости"...)))
