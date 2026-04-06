Мусаев перед матчем с «Ахматом» сказал игрокам о специально сдутых мячах

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал о специально сдутых мячах перед матчем 23-го тура РПЛ с «Ахматом».
Команда одержала победу на выезде со счётом 1:0. Пресс-служба «Краснодара» опубликовала видео, в котором показан момент из раздевалки перед началом игры, где Мусаев говорит своим футболистам:
Они специально сегодня сдули мячи, не постригли поле. Хорошо, хотят играть так, давайте играть так.
Может Мусаев специально своих игроков перед матчами так накручивает?
Они потом предвзятые к сопернику, злые, на раз по ногам костыляют, играют грубо всегда.
