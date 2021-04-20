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Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Брайтон энд Хоув Альбион

Челси Логотип футбольный клуб Челси (Лондон) 0:0 Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
Челси
0 : 0
завершен
20 апреля 2021, 22:15
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 416 - 134
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1
Средний возраст: 25.3 - 26.3
Средний рост: 184.3 - 185.5
Легионеров: 9 - 6
Схемы: 3-4-3 - 3-1-4-2
Серия побед: 1 - 0
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Брайтон энд Хоув Альбион
Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 32 тур
Стадион Стэмфорд Бридж
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.633.866.49
Лига Ставок 1.71 3.65 5.60
Фонбет Live! 6.80 1.20 14.00
BetBoom 1.71 3.64 5.69
Уайт Бен 90+2’
    Еще
     
    2
    35' Жоржиньо (5)
    35' Зума Курт (15)
     
    2
    67' Алонсо Маркос (3) уходит с поля, Хадсон-Одои Каллум (20) вышел на поле
    67' Хаверц Кай (29) уходит с поля, Вернер Тимо (11) вышел на поле
     
    77' Зиеш Хаким (22) уходит с поля, Жиру Оливье (18) вышел на поле
     
    60' Троссард Леандро (11) уходит с поля, Лаллана Адам (14) вышел на поле
     
    73' Уайт Бен (3)
     
    74' МакАлистер Алексис (10) уходит с поля, Мопе Нил (9) вышел на поле
     
    86' Уэлбек Дэнни (18) уходит с поля, Модер Якуб (15) вышел на поле
     
    90+2' Уайт Бен (3)
    Наказания
    Жоржиньо 35’
    Зума Курт 35’
    73’ Уайт Бен
    90+2’ Уайт Бен
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    60’ Лаллана Адам Троссард Леандро
    Хадсон-Одои Каллум Алонсо Маркос 67’
    Вернер Тимо Хаверц Кай 67’
    74’ Мопе Нил МакАлистер Алексис
    Жиру Оливье Зиеш Хаким 77’
    86’ Модер Якуб Уэлбек Дэнни
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 11
    		4 Удары в створ 2
    		8 Фолы 9
    		0 Угловые 3
    		3 Офсайды 0
    		64% Владение мячом 36%
    		2 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 2
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    lobsterdam
    lobsterdam
    21 апреля в 17:42
    похоже, челси силы бережет перед реалом. Да, играть на 2 фронта не каждый может...Вон, у сити мечты о квадропуле рухнули, а там и другие трофеи уплывут-растают как снег весной...
    berda2003
    berda2003
    21 апреля в 12:39
      Klaus-S
      Klaus-S
      21 апреля в 06:52
      Ливерпуль ,Ливерпуль ..
      Могли бы быть на 4 месте..
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      ЦСКА ПЕРВЫЙ
      21 апреля в 05:21
      Не может обыграть Брайтон а хочет в суперлигу, чтобы казаться крутым.
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      21 апреля в 01:05, ред.
      Похоже они жаждят испытать всю мощь гнева олд скульных фанов))
      WoTAktep
      WoTAktep
      21 апреля в 00:55
        Ironigor
        Ironigor
        21 апреля в 00:25
        Ужас, это что за игра была ??? Пусть спасибо скажут Брайтону , за ничью. Такое ощущение что жёлтых на поле было в два раза больше. У Челси ничего не получилось, передачи на 4 - 5 метров точно не могли отдать, остановить и обработать мяч , а за удары по воротам вообще промолчу. Давненько не видал такого цирка от Челси. С такой игрой в тройке быть , под большим вопросом !!! Надо что-то менять !!!
        ВСЕМ ДОБРА !!!
        azkan
        azkan
        21 апреля в 00:18, ред.
        Очень плохая игра от Челси. Брайтон был ближе к победе чем Челси.
        Все играли устало и без арзарта, может сказались события.
        Вернер.. ведь видел что от него уходит мяч и хотел обмануть судью( А мог оставить мяч в игре и что то предприняь. Не ждал от немца такого. Если ты хочешь быть великим игроком, такие вещи не нужно делать. Немного убавилось мое уважение.
        Зиеш откровенно плохо сыграл. И как только Кепа в воротах, так сразу и Зума и Жоржиньо начали привозами заниматься. Лучше уж пусть Менди стоит.
        А Брайтон сыграли на своем уровне и могли справедливо победить. Но не свезло.
        Таганский
        Таганский
        21 апреля в 00:17
        С Брайтоном играть вничью дома - это как-то позорненько.. Челси претендует попасть в 4-ку? Мойес не зря сидел на трибуне..
        dimagas2
        dimagas2
        21 апреля в 00:17
        Жорика по сути и не кем заменить от он с 70 мин. и начал привозить,ТТ что-то в Гилмора не верит.
        Игра плохая во всех отношениях,надеюсь к ВХЮ и Реалу дал отдохнуть Аспи,Чилвелу и Силве ,там будет решен исход сезона в этих 2-х играх,грохаем ВХЮ
        и с Реалом не проиграть и шанс на 4-ку и финал бдет довольно приличным.
        Шейх Сити
        Шейх Сити
        21 апреля в 00:16
        Челси настоящий супер клуб.
        Zak11
        Zak11
        21 апреля в 00:16
        С Брайтоном топам всегда тяжко
        mahb9ik
        mahb9ik
        21 апреля в 00:13
        Да такого помойного в футбола в исполнении Челси я давно не видел повезло нам что еще Брайтон нам не забил просто возили их во втором тайме, это конечно ппц, надеюсь они просто берегли силы на реал, иначе нам с такой игрой звиздец!
        Мысыктар
        Мысыктар
        21 апреля в 00:10
        все ясно,нужен нап аля Коста
        dimagas2
        dimagas2
        20 апреля в 23:58
        Гол зреет в ворота Челси.
        Comentarios
        Comentarios
        20 апреля в 23:57
        Может Жиру хоть забьет
        Таганский
        Таганский
        20 апреля в 23:56
        Связка Кепа-Жоржик напоминает всем о своей мощи..
        azkan
        azkan
        20 апреля в 23:55
        Тьфу.. тут не о победе а о ничье нужно думать(((
        azkan
        azkan
        20 апреля в 23:52
        Наконец убрали дерево. Надежда на Жиру.
        Ай айайай Зумище ошибся, чуть не привез((
        Мысыктар
        Мысыктар
        20 апреля в 23:43
        даже нулевый Реал,нас выдерет как следует.вернитееееееее Азара и Костууу(
        azkan
        azkan
        20 апреля в 23:41
        Собраться нужно и забивать! Победа нужна!
        azkan
        azkan
        20 апреля в 23:37
        От Зиеша ждут передач, его держат за это, выпускает за это.
        А у него каждая передача сопернику или в никуда или блокируют(((
        azkan
        azkan
        20 апреля в 23:06
        Очень нервная игра. Футболисты наверное тоже были на нервах во время смуты.
        Вот и сказывается все на игре.
        Во втором тайме начнут играть в футбол.
        azkan
        azkan
        20 апреля в 22:38
        Уххх.. Хаверц не попал! Ухххх Зумеще тоже прямо во вратаря.
        azkan
        azkan
        20 апреля в 22:37
        Всем привет и хорошего футбола!
        Удачи Челси и здравого смысла РА)))
        Вроде всё улеглось, в не меньшей степени, если не в большей сыграло в решении РА позиция правительства Англии. Все таки они многое решают.
        Мысыктар
        Мысыктар
        20 апреля в 22:10
        вас СМИ вводят в смуту)хватит доверять
        VeniaminS
        VeniaminS
        20 апреля в 22:09
        Челси!!!
        Cat01
        Cat01
        20 апреля в 21:57
        П1
        David Young
        David Young ответ Stalker-ato (раскрыть)
        20 апреля в 21:55
        Я однозначно против.
        Stalker-ato
        Stalker-ato
        20 апреля в 21:54
        парни я за Челси с конца 90Х,вы как Братья по Челси за или против суперлиги.
        Я против,для меня суперлига зло!!!!!
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