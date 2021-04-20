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0 : 0
завершен
20 апреля 2021, 22:15
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 416 - 134
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1
Средний возраст: 25.3 - 26.3
Средний рост: 184.3 - 185.5
Легионеров: 9 - 6
Схемы: 3-4-3 - 3-1-4-2
Серия побед: 1 - 0
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Стадион Стэмфорд Бридж
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|60’
|Лаллана Адам
|Троссард Леандро
|Хадсон-Одои Каллум
|Алонсо Маркос
|67’
|Вернер Тимо
|Хаверц Кай
|67’
|74’
|Мопе Нил
|МакАлистер Алексис
|Жиру Оливье
|Зиеш Хаким
|77’
|86’
|Модер Якуб
|Уэлбек Дэнни
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|7
|Удары по воротам
|11
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|4
|Удары в створ
|2
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|8
|Фолы
|9
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|0
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|0
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|64%
|Владение мячом
|36%
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|2
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|2
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|0
|Удаления
|1
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Все играли устало и без арзарта, может сказались события.
Вернер.. ведь видел что от него уходит мяч и хотел обмануть судью( А мог оставить мяч в игре и что то предприняь. Не ждал от немца такого. Если ты хочешь быть великим игроком, такие вещи не нужно делать. Немного убавилось мое уважение.
Зиеш откровенно плохо сыграл. И как только Кепа в воротах, так сразу и Зума и Жоржиньо начали привозами заниматься. Лучше уж пусть Менди стоит.
А Брайтон сыграли на своем уровне и могли справедливо победить. Но не свезло.
Все играли устало и без арзарта, может сказались события.
Вернер.. ведь видел что от него уходит мяч и хотел обмануть судью( А мог оставить мяч в игре и что то предприняь. Не ждал от немца такого. Если ты хочешь быть великим игроком, такие вещи не нужно делать. Немного убавилось мое уважение.
Зиеш откровенно плохо сыграл. И как только Кепа в воротах, так сразу и Зума и Жоржиньо начали привозами заниматься. Лучше уж пусть Менди стоит.
А Брайтон сыграли на своем уровне и могли справедливо победить. Но не свезло.