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3 : 0
завершен
вчера, 22:10
|Гризманн Антуан
|1:0
|29’
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Жиру Оливье
ассистент Павар Бенжамен
|2:0
|83’
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Жиру Оливье
ассистент Бен-Йеддер Виссам
|3:0
|90’
|48’
|Десподов Кирил
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Жиру Оливье
|Бензема Карим
|41’
|Динь Люка
|Эрнандес Люка
|46’
|52’
|Витанов Петар
|Чочев Ивайло
|58’
|Минчев Георги
|Илиев Атанас
|58’
|Цветанов Момсил
|Краев Божидар
|58’
|Илиев Димитар
|Десподов Кирил
|Лемар Тома
|Канте Нголо
|65’
|Дембеле Усман
|Гризманн Антуан
|66’
|70’
|Христов Андреа
|Янков Доминик
|71’
|Карагарен Бирсент
|Туритсов Иван
|Бен-Йеддер Виссам
|Мбаппе Килиан
|84’
|Сиссоко Мусса
|Толиссо Корентен
|84’
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|20
|Удары по воротам
|1
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|11
|Удары в створ
|0
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|11
|Фолы
|8
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|11
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|1
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|0
|Cэйвы
|8
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|0
|Предупреждения
|1
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Не хочу ничего говорить о этой игре, но одно меня просто не оставляет в покое , - Это судья !!! Для чего вообще подсуживать заведомо фавориту этого матча сборной Франции ??? Все мелкие фолы трактовались в пользу сборной Франции, а Французские игнорируют ??? Непонимаю !!! Я вообще нейтральный болельщик в этом матче, но это просто не красиво. Всё, всем спасибо!!! Не с кем не спорю, просто моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
Не хочу ничего говорить о этой игре, но одно меня просто не оставляет в покое , - Это судья !!! Для чего вообще подсуживать заведомо фавориту этого матча сборной Франции ??? Все мелкие фолы трактовались в пользу сборной Франции, а Французские игнорируют ??? Непонимаю !!! Я вообще нейтральный болельщик в этом матче, но это просто не красиво. Всё, всем спасибо!!! Не с кем не спорю, просто моё субъективное мнение. Всем Добра !!!