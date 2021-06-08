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Франция - Болгария
Косово - Гвинея
Камерун - Нигерия
Польша - Исландия
Бенин - Замбия
Гамбия - Того
Венгрия - Ирландия
Чехия - Албания
Испания - Литва
Сенегал - Кабо-Верде
Марокко - Гана

Текстовая онлайн трансляция матча Франция против Болгария

Ставки на футбольные матчи
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BetBoom 1.09 11.00 36.00
 
29' (1:0) Гризманн Антуан (7)
 
41' Бензема Карим (19) уходит с поля, Жиру Оливье (9) вышел на поле
 
46' Эрнандес Люка (21) уходит с поля, Динь Люка (18) вышел на поле
 
65' Канте Нголо (13) уходит с поля, Лемар Тома (8) вышел на поле
 
66' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Дембеле Усман (11) вышел на поле
 
83' (2:0) Жиру Оливье (9) (Павар Бенжамен (2))
 
2
84' Мбаппе Килиан (10) уходит с поля, Бен-Йеддер Виссам (22) вышел на поле
84' Толиссо Корентен (12) уходит с поля, Сиссоко Мусса (17) вышел на поле
 
90' (3:0) Жиру Оливье (9) (Бен-Йеддер Виссам (22))
 
48' Десподов Кирил (11)
 
52' Чочев Ивайло (18) уходит с поля, Витанов Петар (22) вышел на поле
 
3
58' Илиев Атанас (19) уходит с поля, Минчев Георги (26) вышел на поле
58' Краев Божидар (10) уходит с поля, Цветанов Момсил (21) вышел на поле
58' Десподов Кирил (11) уходит с поля, Илиев Димитар (20) вышел на поле
 
70' Янков Доминик (7) уходит с поля, Христов Андреа (3) вышел на поле
 
71' Туритсов Иван (2) уходит с поля, Карагарен Бирсент (6) вышел на поле
Голы
Гризманн Антуан 1:0 29’
Жиру Оливье
ассистент Павар Бенжамен 		2:0 83’
Жиру Оливье
ассистент Бен-Йеддер Виссам 		3:0 90’
Наказания
48’ Десподов Кирил
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Жиру Оливье Бензема Карим 41’
Динь Люка Эрнандес Люка 46’
52’ Витанов Петар Чочев Ивайло
58’ Минчев Георги Илиев Атанас
58’ Цветанов Момсил Краев Божидар
58’ Илиев Димитар Десподов Кирил
Лемар Тома Канте Нголо 65’
Дембеле Усман Гризманн Антуан 66’
70’ Христов Андреа Янков Доминик
71’ Карагарен Бирсент Туритсов Иван
Бен-Йеддер Виссам Мбаппе Килиан 84’
Сиссоко Мусса Толиссо Корентен 84’
Статистика
 20 Удары по воротам 1
11 Удары в створ 0
11 Фолы 8
11 Угловые 2
0 Офсайды 1
62% Владение мячом 38%
0 Cэйвы 8
0 Предупреждения 1
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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:02
Чем занимался хвалёный мбаппе?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 09:23, ред.
Вырисовывается, фавориты ЧЕ. Это Франция, Англия, Испания, Бельгия, Германия, Португалия, Италия, Турция. Увы, Россия далеко, далеко....
mat73
mat73
сегодня в 08:51
Дачётам! Мы тоже разгромили Болгарию 1:0 с пенальти в концовке! Места живого не оставили, огненным катком прошлись!
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 07:27
Правда чтоли?)))
112910415
112910415
сегодня в 06:19
Франция, похоже, сильнее Болгарии, да и России ...
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:59
Жиру такой Жиру.. вышел сделал дубль
ОПС
ОПС
сегодня в 04:42
Неплохо сыграли.
David Young
David Young ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
сегодня в 01:28
Вполне возможно.
fanliverpoolfan llll
fanliverpoolfan llll
сегодня в 01:24
Франция выйграет евро
3_DEIVID
3_DEIVID
сегодня в 00:39
Когда карт круче болида формулы-1.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 00:31
Лудогорец - ЦСКА 5 - 1
Nazi
Nazi
сегодня в 00:20
Молоток Жиру, утер нос и Мбаппе и Бензема, два касания - два гола :)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:14
Как пафосно сказано, - "Разгромили" .
Не хочу ничего говорить о этой игре, но одно меня просто не оставляет в покое , - Это судья !!! Для чего вообще подсуживать заведомо фавориту этого матча сборной Франции ??? Все мелкие фолы трактовались в пользу сборной Франции, а Французские игнорируют ??? Непонимаю !!! Я вообще нейтральный болельщик в этом матче, но это просто не красиво. Всё, всем спасибо!!! Не с кем не спорю, просто моё субъективное мнение. Всем Добра !!!
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