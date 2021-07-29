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2 : 4
завершен
вчера, 19:00
0 - 3
Первый матч
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Стадион Интер-арена (Баку)
Телетрансляция: Официальный сайт «Сочи», сайт «МАТЧ ТВ»
|21’
|0:1
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Дуганджич Марко
ассистент Терехов Сергей
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Сильва Фелипе
ассистент Гаджиев Рахман
|1:1
|35’
|38’
|1:2
|Бурмистров Никита
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Гаджиев Рахман
ассистент Сильва Фелипе
|2:2
|52’
|70’
|2:3
|Прохин Данила
|82’
|2:4
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Дуганджич Марко
ассистент Терехов Сергей
|68’
|Цаллагов Ибрагим
|Нето Альдаир
|68’
|Акхундов Турал
|78’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Махаррамли Рафаэль
|Киртимов Илкин
|67’
|71’
|Барсов Максим
|Воробьёв Дмитрий
|71’
|Заика Кирилл
|Цаллагов Ибрагим
|Акхундов Турал
|Нето Альдаир
|72’
|Юнанов Амиль
|Гулиев Тарлан
|79’
|80’
|Колмаков Максим
|Бурмистров Никита
|85’
|Матео Барач
|Родригао
|85’
|Маммана Эмануэль
|Терехов Сергей
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|2
|Предупреждения
|1
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