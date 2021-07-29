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Протокол матча Кешля против Сочи

Кешля Логотип футбольный клуб Кешля (Баку) 2:4 Логотип футбольный клуб Сочи Сочи
Кешля
2 : 4
завершен
вчера, 19:00
0 - 3
Первый матч
Сочи
Лига конференций 2021/2022, 2-й отборочный раунд
Стадион Интер-арена (Баку)
Телетрансляция: Официальный сайт «Сочи», сайт «МАТЧ ТВ»
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет Live! 100.00 9.00 1.07
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    35' (1:1) Сильва Фелипе (10) (Гаджиев Рахман (7))
     
    52' (2:2) Гаджиев Рахман (7) (Сильва Фелипе (10))
     
    67' Киртимов Илкин (2) уходит с поля, Махаррамли Рафаэль (99) вышел на поле
     
    68' Нето Альдаир (72)
     
    72' Нето Альдаир (72) уходит с поля, Акхундов Турал (8) вышел на поле
     
    78' Акхундов Турал (8)
     
    79' Гулиев Тарлан (3) уходит с поля, Юнанов Амиль (29) вышел на поле
     
    21' (0:1) Дуганджич Марко (9) (Терехов Сергей (13))
     
    38' (1:2) Бурмистров Никита (18)
     
    68' Цаллагов Ибрагим (15)
     
    70' (2:3) Прохин Данила (87)
     
    2
    71' Воробьёв Дмитрий (7) уходит с поля, Барсов Максим (10) вышел на поле
    71' Цаллагов Ибрагим (15) уходит с поля, Заика Кирилл (27) вышел на поле
     
    80' Бурмистров Никита (18) уходит с поля, Колмаков Максим (17) вышел на поле
     
    82' (2:4) Дуганджич Марко (9) (Терехов Сергей (13))
     
    2
    85' Родригао (5) уходит с поля, Матео Барач (4) вышел на поле
    85' Терехов Сергей (13) уходит с поля, Маммана Эмануэль (24) вышел на поле
    Голы
    21’ 0:1 Дуганджич Марко
    ассистент Терехов Сергей
    Сильва Фелипе
    ассистент Гаджиев Рахман     		1:1 35’
    38’ 1:2 Бурмистров Никита
    Гаджиев Рахман
    ассистент Сильва Фелипе     		2:2 52’
    70’ 2:3 Прохин Данила
    82’ 2:4 Дуганджич Марко
    ассистент Терехов Сергей
    Наказания
    68’ Цаллагов Ибрагим
    Нето Альдаир 68’
    Акхундов Турал 78’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Махаррамли Рафаэль Киртимов Илкин 67’
    71’ Барсов Максим Воробьёв Дмитрий
    71’ Заика Кирилл Цаллагов Ибрагим
    Акхундов Турал Нето Альдаир 72’
    Юнанов Амиль Гулиев Тарлан 79’
    80’ Колмаков Максим Бурмистров Никита
    85’ Матео Барач Родригао
    85’ Маммана Эмануэль Терехов Сергей
    Статистика
    		 2 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    альсато
    альсато ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 14:45
    больше фанов Спартака, против Сочи, НИКОГО нет!
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:51
    в таком духе и дальше !
    kts99
    kts99
    сегодня в 06:21
      Антон Белянкин
      Антон Белянкин
      сегодня в 02:36
      Поздравляю сочинцев с удачным дебютом.
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин
      сегодня в 01:25
      Сочи один из главных фаворитов Лиги Конференций!
      протон1
      протон1
      вчера в 23:39
      ну теперь можно переименовать и в кашлю.
      Ислам0926
      Ислам0926
      вчера в 23:04
      Посмотрел обзор даже аутсайдер фнл сильнее Кешли так что радоваться пока не чему
      Хиромант
      Хиромант ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
      вчера в 23:01
      Сербский Партизан - команда крепкая, спору нет...

      Но и мы, россияне, не пальцем деланные... Нам к партизанской войне не привыкать...

      Главное разработать хитрый план...
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987 ответ Хиромант (раскрыть)
      вчера в 22:55
      дальше сербский партизан😂
      minai
      minai
      вчера в 22:30
      Поздравляю всех наших с 7 : 2.
      протон1
      протон1
      вчера в 22:20
      интересно в каком году был зареган этот сайт. забыл уже вроде 8 лет ему. у меня тут старый был еще профиль . я на него потерял пароль и не смог зайти и броисл. протон был вроде без единицы.
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 22:17
      Достойно уважения
      makkie
      makkie
      вчера в 22:11
      Играла Барселона (Сочи) с каким-нибудь Лудогорцем (Кешля).
      Результат ожидаемый и приятный для России.
      Но дальше у Сочи соперник посерьезнее - сербский Партизан. Ребята умеют играть в футбол и, кстати, дружат с конями. Так что против Сочи еще и фаны цска будут - о, как!
      Хиромант
      Хиромант
      вчера в 22:10
      Сочинцы - молодцы! Так держать!

      Пусть и кубок не очень престижный...

      Пусть и соперник не гранд...

      Но! Всё большое начинается с малого!

      "Кашель" одолели.. Кто там следующий? "Ангина"? Фигня... Справимся...
      протон1
      протон1
      вчера в 22:08, ред.
      я начал уважать этот клуб. бьются как могут. вот таких надо поддержать. Победили кашель. С почином, Сочи!
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 22:06
      Кешля это кто ? Монголы ?
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 22:05
      6 очков в копилку России, чем ответит Зенит со Спартаком ?
      barcamilan
      barcamilan
      вчера в 22:01
      молодцы, но пора уже вылететь
      LOpp
      LOpp
      вчера в 21:51
      2 победы, хорошо.
      Молодцы.
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov ответ mtoc57 (раскрыть)
      вчера в 21:48
      Да твой Зени в ЛЧт показывают уже какой год его место
      Владимир_Спартак
      Владимир_Спартак
      вчера в 21:36
      Молодцы!!! Такие команды вот так и надо проходить.
      VeniaminS
      VeniaminS
      вчера в 21:29
      Дальнейшей удачи.
      fanliverpoolfan llll
      fanliverpoolfan llll
      вчера в 21:20
      И так от лига европы тошнило а тут еше и не кому не интересный конференция
      протон1
      протон1
      вчера в 21:18
      Впервые за два года российский клуб на классе прошел соперника
      Трезвый повар
      Трезвый повар
      вчера в 21:17
      Не люблю команду Сочи. Но в лиге конфедераций они представляют Россию. Поздравляю с победой всех кто болел за них
      нечитайло
      нечитайло
      вчера в 21:12
      Очень нервозно
      mtoc57
      mtoc57 ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 21:06
      ха ха ..а прикинь кешью сделала бы мясо ?!? а ведь могла.....ха ха.............
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      вчера в 21:05
      Вот тебе и "Сочи"! "Колизей" уже наверное больше очков принес в копилку клубов сборной России, чем их старший брат в группе ЛЧ в прошлом году.
      Futurista
      Futurista ответ mtoc57 (раскрыть)
      вчера в 21:05
      Из Санкт-Петербурга...столица...
      mtoc57
      mtoc57 ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 21:05
      Великая Брага легко выбила спартак из дисквы,не дав дойти но группы..
      А как ты думаешь: Бенфика покручи Браги?!? (я не про напитки)...
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