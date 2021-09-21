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Передал очередной привет Бартомеу и Куману.
Передал очередной привет Бартомеу и Куману.
У "Хетафе" матч пропустит травмированный Мауро Арамбарри, также не будет нападающего Витоло (он не имеет права играть против "Атлетико"). В составе мадридцев не будет Жоау Феликса (дисквалификация).
Какие бы проблемы с игрой в атаке ни были у "Атлетико", но забить свои голы они должны, тем более что на выезде "матрасники" получают больше свободы (четыре гола в двух гостевых встречах). А вот "Хетафе", пропустил минимум один мяч в пяти встречах сезона. Матч получится нерезультативным, но три очка чемпион обязан забирать.
У "Хетафе" матч пропустит травмированный Мауро Арамбарри, также не будет нападающего Витоло (он не имеет права играть против "Атлетико"). В составе мадридцев не будет Жоау Феликса (дисквалификация).
Какие бы проблемы с игрой в атаке ни были у "Атлетико", но забить свои голы они должны, тем более что на выезде "матрасники" получают больше свободы (четыре гола в двух гостевых встречах). А вот "Хетафе", пропустил минимум один мяч в пяти встречах сезона. Матч получится нерезультативным, но три очка чемпион обязан забирать.
Чемпионы же после ничейной осечки с басками во что бы то ни стало должны будут побеждать .
Мой прогноз 0:1 в пользу чемпиона.
Чемпионы же после ничейной осечки с басками во что бы то ни стало должны будут побеждать .
Мой прогноз 0:1 в пользу чемпиона.