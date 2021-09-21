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Хетафе - Атлетико
Атлетик - Райо Вальекано
Леванте - Сельта

Протокол матча Хетафе против Атлетико

Хетафе Логотип футбольный клуб Хетафе 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид) Атлетико
Хетафе
1 : 2
завершен
21 сентября 2021, 20:30
вторник
Стартовый состав
Цена (млн. €): 101.5 - 442
Очков за игру в нац. чемп.: 0 - 2.2
Средний возраст: 25.5 - 28.5
Средний рост: 185.7 - 181.3
Легионеров: 6 - 10
Схемы: 5-3-2 - 4-2-3-1
Атлетико
Испания. Примера 2021/2022, 6 тур
Стадион Колисео Алфонсо Перес, зрителей: 8950
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.243.511.72
Мелбет 7.51 3.59 1.62
1XBET 6.75 3.56 1.70
BetBoom 6.99 3.37 1.64
    Еще
     
    45' (1:0) Митрович Стефан (23) (Максимович Неманья (20))
     
    65' Хайме Мата (7)
     
    66' Аленья Карлес (11)
     
    67' Масиас Хосе (9) уходит с поля, Унал Энес (10) вышел на поле
     
    74' Аленья Карлес (11)
     
    78' Хайме Мата (7) уходит с поля, Сильва Хонатан (14) вышел на поле
     
    3
    90' Максимович Неманья (20)
    90+3' Флорентино (5) уходит с поля, Поведа Дарио (19) вышел на поле
    90+5' Куэнка Хорхе (15)
     
    22' Суарес Луис (9)
     
    62' Триппьер Киран (23) уходит с поля, Эрмосо Марио (22) вышел на поле
     
    63' Лоди Ренан (12) уходит с поля, де Пауль Родриго (5) вышел на поле
     
    64' Эррера Эктор (16)
     
    66' Хименес Хосе (2)
     
    67' Гризманн Антуан (8) уходит с поля, Кунья Матеус (19) вышел на поле
     
    78' (1:1) Суарес Луис (9) (Эрмосо Марио (22))
     
    84' Эррера Эктор (16) уходит с поля, Врсалько Шиме (24) вышел на поле
     
    3
    90' (1:2) Суарес Луис (9) (Врсалько Шиме (24))
    90+3' Карраско Янник (21)
    90+7' Кунья Матеус (19)
    Голы
    Митрович Стефан
    ассистент Максимович Неманья     		1:0 45’
    78’ 1:1 Суарес Луис
    ассистент Эрмосо Марио
    90’ 1:2 Суарес Луис
    ассистент Врсалько Шиме
    Наказания
    22’ Суарес Луис
    64’ Эррера Эктор
    Хайме Мата 65’
    66’ Хименес Хосе
    Аленья Карлес 66’
    Аленья Карлес 74’
    Максимович Неманья 90’
    90+3’ Карраско Янник
    Куэнка Хорхе 90+5’
    90+7’ Кунья Матеус
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    62’ Эрмосо Марио Триппьер Киран
    63’ де Пауль Родриго Лоди Ренан
    Унал Энес Масиас Хосе 67’
    67’ Кунья Матеус Гризманн Антуан
    Сильва Хонатан Хайме Мата 78’
    84’ Врсалько Шиме Эррера Эктор
    Поведа Дарио Флорентино 90+3’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 12
    		2 Удары в створ 4
    		15 Фолы 11
    		2 Угловые 5
    		3 Офсайды 2
    		31% Владение мячом 69%
    		2 Cэйвы 1
    		4 Предупреждения 5
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Legend 6
    Legend 6
    22 сентября в 07:38
    Суарес красавчик!!!
    Передал очередной привет Бартомеу и Куману.
    kts99
    kts99
    22 сентября в 07:36
    Луис жжет
    амурец
    амурец
    22 сентября в 05:56
    Молодец Суарес, вот Куман теперь задумается кого надо было сразу сплавлять, а кого оставить
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
    22 сентября в 02:55
    Суарес топ, конечно!
    Agamaga........
    Agamaga........
    21 сентября в 23:45
    Суарес очередной раз ведёт Атлетико к чемпионству?
    VeniaminS
    VeniaminS
    21 сентября в 23:23
    Суарес набирает форму.
    Zhgoon
    Zhgoon
    21 сентября в 22:29
    Два момента — два гола. И то только после удаления игрока соперника. Симеоне сидит в оборонном бункере даже с аутсайдерами. Душегуб футбольный, в этот раз чисто на опыте и мастерстве Суареса отскочил. Как можно играть вторым номером с последней командой в лиге?
    протон
    протон
    21 сентября в 22:28
    Умопомрачительная серия)
    Colchoneros
    Colchoneros
    21 сентября в 22:27
    Браво Суарес браво Атлетико Мадрид!
    УЕСКА
    УЕСКА
    21 сентября в 22:27
    Знатный отскок с худшей командой чемпионата.
    VeniaminS
    VeniaminS
    21 сентября в 16:34
    Атлетико
    Serg_Diamond
    Serg_Diamond
    21 сентября в 16:16
    После ничьи в прошедшем туре "Атлетико" будут злые. Думаю, оторвутся на "Хетафе" от души.
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    21 сентября в 13:52
    Если и эти в ничью сыграют ,то будет полный фарш
    Мой второй аккаунт
    Мой второй аккаунт Победа гостей всухую - да
    21 сентября в 13:11
    Почему такой прогноз? Атлетико сильнее Хетафе, и должен забить. При этом Хетафе не может забить в ворота матрасников уже 19 (!!!) матчей. Последний раз сегодняшние хозяева сумели забить в ворота Атлетико ещё в ноябре 2011 года. Я думаю мадридцы будут не прочь продлить серию до двух юбилеев: 10 лет и 20 матчей.
    shlomo2
    shlomo2 победа гостей или ничья
    21 сентября в 13:09
    Хетафе — худшая команда чемпионата по созданным шансам. За 5 матчей они создали всего 3.40 xG и забили всего 1 мяч в ворота Барселоны. Команда абсолютно беззубая с точки зрения ответной реакции на атаки своих ворот.
    RUPRICHT
    RUPRICHT Тотал больше во 2-м тайме - 1
    21 сентября в 08:39
    "Хетафе" продолжает своё падение – как это часто бывает с чисто тренерскими командами, "синие" никак не найдут себя после ухода Хосе Бордаласа. Если на старте они неплохо смотрелись с "Севильей", "Барселоной" и "Валенсией", уступив им всего в один мяч, то потом последовало поражение от "Эльче" и полнейее фиаско с новичком Примеры "Райо Вальекано". Как итог 19 место. "Атлетико" также не будоражит воображение на старте: натужные победы над "Сельтой", "Эльче" и "Эспаньолом", ничейные результаты с "Атлетиком" и "Вильярреалом", но команда Диего Симеоне всё равно держится на второй строчке. С прошлом сезоне "Хетафе" и "Атлетико" выдали два унылейших матча: 0:0 в Мадриде и виктория "матрасников" на поле "синих".

    У "Хетафе" матч пропустит травмированный Мауро Арамбарри, также не будет нападающего Витоло (он не имеет права играть против "Атлетико"). В составе мадридцев не будет Жоау Феликса (дисквалификация).

    Какие бы проблемы с игрой в атаке ни были у "Атлетико", но забить свои голы они должны, тем более что на выезде "матрасники" получают больше свободы (четыре гола в двух гостевых встречах). А вот "Хетафе", пропустил минимум один мяч в пяти встречах сезона. Матч получится нерезультативным, но три очка чемпион обязан забирать.
    RUPRICHT
    RUPRICHT
    21 сентября в 08:32
    Хетафе, который в этом сезоне ещё ни разу не победил, дома принимает чемпиона Испании, после пяти туров идущего на втором месте в турнирной таблице. Сомневаюсь, что за пять туров забившие всего один раз, забьют ребятам Симеоне. С другой стороны по статистике Хетафе очень редко пропускают более одного мяча.
    Чемпионы же после ничейной осечки с басками во что бы то ни стало должны будут побеждать .
    Мой прогноз 0:1 в пользу чемпиона.
    David Young
    David Young
    21 сентября в 01:14
    Азиатская фора гостей 0.
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