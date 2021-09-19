Пари Сен-Жермен

В 1 Лопеш Антони Спасений: 2 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 21

З 27 Боатенг Джером Выносы: 2 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 21

З 17 Густо Мало Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 21

З 5 Денайе Джейсон Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 21

З 3 Эмерсон Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 21

П 39 Бруно Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 21

П 25 Какере Максенс Ударов всего: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 21

П 10 Лукас Пакета Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 21

П 29 Шакири Джердан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 21

Н 20 Слимани Ислам Офсайды: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 21

П 7 Токо Экамби Карл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 21

Запасные игроки

В 30 Поллерсбек Юлиан

З 21 Да Силва Дамьен

З 2 Диоманде Синали

З 4 Лукеба Кастелло

З 12 Энрике

П 8 Ауар Уссем

П 19 Кейта Хабиб

Н 33 Баркола Брэдли

Н 18 Шерки Райан

Пропускают

(З) - Травма икроножной мышцы

Не играл с 03.10.21 , с ним 10 из 13 очков в нац. чемпионате Дюбуа Лео (З) - Травма икроножной мышцы

(Н) - Мышечная травма

Не играл с 03.10.21 , с ним 1 из 13 очков в нац. чемпионате Кадевере Тино (Н) - Мышечная травма