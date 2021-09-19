Пари Сен-Жермен

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Роналду и Месси в одной команде? Легко!
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Игра с ложной девяткой без ярко выраженного центр форварда
Юве и мю всегда играют с ударным нападающим, что значит просто завершитель???Он играет наконечника и забивает голы, если бы вся команда играла только на него , то другие бы не забивали, большую часть времени он провёл левым напом в юве и сейчас часто в мю слева оказывается
Игра с ложной девяткой без ярко выраженного центр форварда
Юве и мю всегда играют с ударным нападающим, что значит просто завершитель???Он играет наконечника и забивает голы, если бы вся команда играла только на него , то другие бы не забивали, большую часть времени он провёл левым напом в юве и сейчас часто в мю слева оказывается
Как только заменили месси сразу игра пошла у ПСЖ , месси 3 игры 0 результативных действий, Роналду 3 игры 4 гола .
Как только заменили месси сразу игра пошла у ПСЖ , месси 3 игры 0 результативных действий, Роналду 3 игры 4 гола .
Логику мою абсолютно не рассмотрел, а соответственно и нечего мне это приписывать.
Логику мою абсолютно не рассмотрел, а соответственно и нечего мне это приписывать.
Роналду забивает пока что в каждом матче!
Роналду забивает пока что в каждом матче!
Команда Петера Боша естественно легко три очка дарить не собирается, ведь "львы" вырулили на победный путь тоже, выиграв три последние встречи во всех турнирах. Кроме того, они хорошо играют на выезде и могут рассчитывать на успех. И все же совсем не кажется, что ПСЖ потеряет три очка. С такими лидерами и против системы голландского тренера гостей – все выглядит хорошо. Выиграй ПСЖ в Бельгии – и к матчу против «Лиона» в чемпионате Франции, где все легко и спокойно, можно было подходить расслабленно. Но дерзкий «Брюгге» остановил фаворита, теперь необходимо заново доказывать, что Месси, Неймар и Мбаппе в одной команде – это действительно мощно
Команда Петера Боша естественно легко три очка дарить не собирается, ведь "львы" вырулили на победный путь тоже, выиграв три последние встречи во всех турнирах. Кроме того, они хорошо играют на выезде и могут рассчитывать на успех. И все же совсем не кажется, что ПСЖ потеряет три очка. С такими лидерами и против системы голландского тренера гостей – все выглядит хорошо. Выиграй ПСЖ в Бельгии – и к матчу против «Лиона» в чемпионате Франции, где все легко и спокойно, можно было подходить расслабленно. Но дерзкий «Брюгге» остановил фаворита, теперь необходимо заново доказывать, что Месси, Неймар и Мбаппе в одной команде – это действительно мощно