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Пари Сен-Жермен - Лион
Ницца - Монако
Анже - Нант
Клермон - Брест
Реймс - Лорьян
Труа - Монпелье
Марсель - Ренн

Протокол матча Пари Сен-Жермен против Лион

Пари Сен-Жермен Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж) 2:1 Логотип футбольный клуб Лион Лион
Пари Сен-Жермен
2 : 1
завершен
19 сентября 2021, 21:45
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 633 - 174
Очков за игру в нац. чемп.: 3 - 1.6
Средний возраст: 27.4 - 26.7
Легионеров: 9 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-2-3-1
Серия побед: 0 - 3
Лион
Франция. Лига 1 2021/2022, 6 тур
Стадион Парк де Пренс, зрителей: 47611
Ставки на футбольные матчи
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    6' Ди Мария Анхель (11)
     
    66' (1:1) Неймар (10)
     
    67' Маркиньос (5)
     
    76' Месси Лионель (30) уходит с поля, Хакими Ашраф (2) вышел на поле
     
    82' Ди Мария Анхель (11) уходит с поля, Икарди Мауро (9) вышел на поле
     
    86' Эррера Андер (21) уходит с поля, Вейналдум Джорджиньо (18) вышел на поле
     
    89' Мендеш Нуно (25)
     
    90+2' (2:1) Икарди Мауро (9) (Мбаппе Килиан (7))
     
    54' (0:1) Лукас Пакета (10) (Токо Экамби Карл (7))
     
    2
    65' Боатенг Джером (27) уходит с поля, Диоманде Синали (2) вышел на поле
    65' Токо Экамби Карл (7) уходит с поля, Ауар Уссем (8) вышел на поле
     
    79' Шакири Джердан (29) уходит с поля, Шерки Райан (18) вышел на поле
     
    80' Лопеш Антони (1)
     
    86' Лукас Пакета (10) уходит с поля, Кейта Хабиб (19) вышел на поле
    Голы
    54’ 0:1 Лукас Пакета
    ассистент Токо Экамби Карл
    Неймар 1:1(П) 66’
    Икарди Мауро
    ассистент Мбаппе Килиан     		2:1 90+2’
    Наказания
    Ди Мария Анхель 6’
    Маркиньос 67’
    80’ Лопеш Антони
    Мендеш Нуно 89’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    65’ Диоманде Синали Боатенг Джером
    65’ Ауар Уссем Токо Экамби Карл
    Хакими Ашраф Месси Лионель 76’
    79’ Шерки Райан Шакири Джердан
    Икарди Мауро Ди Мария Анхель 82’
    Вейналдум Джорджиньо Эррера Андер 86’
    86’ Кейта Хабиб Лукас Пакета
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 12
    		5 Удары в створ 5
    		13 Фолы 19
    		10 Угловые 4
    		2 Офсайды 3
    		54% Владение мячом 46%
    		4 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Oplot
    Oplot ответ Brooklyn888 (раскрыть)
    20 сентября в 17:14
    Ахаха)я по факту все сказал
    Brooklyn888
    Brooklyn888 ответ Oplot (раскрыть)
    20 сентября в 16:49
    Не потеряйся в том чего просто нет ))
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ RamonCSKA (раскрыть)
    20 сентября в 16:10
    Статистика голов напов Юве до прихода Рона тебе в помощь. Вот там действительно забивали разные игроки атаки и по многу. С приходом португала, львиную долю голов стал именно он забивать.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    20 сентября в 16:04
    У Барсы вообще другой стиль , тактика и чемпионат
    Игра с ложной девяткой без ярко выраженного центр форварда
    Юве и мю всегда играют с ударным нападающим, что значит просто завершитель???Он играет наконечника и забивает голы, если бы вся команда играла только на него , то другие бы не забивали, большую часть времени он провёл левым напом в юве и сейчас часто в мю слева оказывается
    Шишанутый
    Шишанутый
    20 сентября в 14:13
    Гном был абсолютно нулевой ,за 76 минут на поле не чего полезного не сделал для команды. По делом его Почетино заменл, так оборзевший гном ему даже руку не пожал, опять ложку в рот взял. Думает что с ним тут как в Барсе нянчится будут чтоли?!
    Oplot
    Oplot ответ Brooklyn888 (раскрыть)
    20 сентября в 12:00
    Месси всегда был и будет круче!Он отдает и делает игру в отлии от Роналду который только и замыкает и бьет пендали.
    протон
    протон
    20 сентября в 10:10
    Вот он - ПОДЛИННЫЙ уровень "лучшего в истории". Хаили французский чемпионат, дескать, Мбапе с Неймаром там статистику набивают, но что-то горе-шестикратный никак не может раздуплиться в "ультраупакованном ПСЖ" против "дворовых соперников". Отбыл номер, загубил пару моментов, ещё недоволен после этого заменой. Почетино и так дал ему больше положенного, бо этого пешехода следовало убирать ещё в перерыве. И как только балласт сбросили за борт, команда сразу побежала.
    Как только заменили месси сразу игра пошла у ПСЖ , месси 3 игры 0 результативных действий, Роналду 3 игры 4 гола .
    амурец
    амурец ответ sir_Alex (раскрыть)
    20 сентября в 09:34
    И забить когда ПСЖ будет выигрывать 5:0
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ RamonCSKA (раскрыть)
    20 сентября в 08:41
    Тут вообще дело в другом. Если матчи Барсы смотрел в прошлом сезоне, то наверное, мог увидеть, что аргентинец был тем игроком через кого шла вся игра, он созидатель. В то время как Роналду на сегодня просто завершитель. В Юве на него вся команда играла , навешивая и простреливая, сейчас в МЮ то же самое.
    Логику мою абсолютно не рассмотрел, а соответственно и нечего мне это приписывать.
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    20 сентября в 08:34
    Ну куда его определили тренера по стилю и возможностям , там и играет , у тебя логика такая что напа играет на острие, то все голы сами забиваются, просто ногу подставляй, Роналду изначально играл правого полузащитника в мю и потом крайнего левого вингера и отлично справлялся с голевыми передачами, сажал таких крутых защитиников как Эшли коул на 5 точку финтами, а сейчас он ударный форвард и забивает исправно в возрасте когда большинство уже играет в млс или завершили карьеру
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    20 сентября в 08:14
    Очень жаль Лион, мешкам очень повезло с голом Икарди
    sir_Alex
    sir_Alex ответ амурец (раскрыть)
    20 сентября в 07:04
    Но обещал вернуться! 😂😂😂
    Agamaga........
    Agamaga........ ответ Brooklyn888 (раскрыть)
    20 сентября в 06:06
    Когда последний раз португалка забивал 50 голов?
    амурец
    амурец
    20 сентября в 00:53
    ПСЖ дожал Лион, ну и как обычно инопланетянин улетел во время матча
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    20 сентября в 00:00
    Месси в Барселоне и Месси в ПСЖ это два разных Лет ,это нужно понимать ,ждать и тут 50-60 голов + это безумие ,это не КриРо это лишь Лео !
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    19 сентября в 23:48
    Икарди кардинально забил, а кардиограмма Месси ---------------------^-----------^--------------^^^^^ перекладина ------------------------------конец.
    particular
    particular
    19 сентября в 23:42
    Даа... Собранное созвездие нынче отсвечивало не так ярко как ожидалось...
    Ballon dOr1984
    Ballon dOr1984
    19 сентября в 23:23
    Месси пошёл очень недовольный, даже не подал руки тренеру, вот это да
    eleven LC
    eleven LC ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    19 сентября в 23:07
    Да я все понимаю,Месси и Роналду разные как чёрное и белое но Месси это Месси и он приучил всех что 40 голов за сезон это его минимум!
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ eleven LC (раскрыть)
    19 сентября в 23:05
    Да да, только один на острие постоянно и на него играет вся команда. От Месси больше ждешь именно креатива. Но это для тех футбол глубже смотрит, а не голы считает.
    eleven LC
    eleven LC ответ 88_DEIVID (раскрыть)
    19 сентября в 23:03
    Роналду и Месси футболисты такого масштаба что от них ждут голов всегда и где бы они не играли!
    88_DEIVID
    88_DEIVID ответ eleven LC (раскрыть)
    19 сентября в 22:57
    А ты не заметил, что Роналду играет чистую девятку?
    eleven LC
    eleven LC
    19 сентября в 22:53
    Когда Месси забьёт первый гол за ПСЖ?
    Роналду забивает пока что в каждом матче!
    88_DEIVID
    88_DEIVID
    19 сентября в 22:26
    По мне, главная проблема этого ПСЖ - Поккетино.
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    19 сентября в 22:25
    Перекладина. Мимо. Месси мог забить со штрафного!!!!!
    Gahi
    Gahi Тотал больше в 1-м тайме - 1.5
    19 сентября в 21:19
    С таким составом как у Пари Сен - Жермен в атаке Месси, Неймар, Мбаппе, Ди Мария и др. нужно ожидать результативного матча, хотя хозяевам тяжело даются голы. Но и Лион будет стараться сделать всё чтобы забить. Прогноз на этот матч обе команды забьют. Удачи
    League1
    League1
    19 сентября в 21:09
    Он уже сделал, что хотел, обанкротил барсу. Теперь очередь за ПСЖ, а дальше Росарио. Там, где гном, там провал.
    УЕСКА
    УЕСКА Обе команды забьют в каждом из таймов
    19 сентября в 20:54
    Обе команды много забивают и плохо обороняются. Матч обещает быть очень результативным. Зрители останутся довольны.
    shlomo
    shlomo 3:1
    19 сентября в 20:37
    ПСЖ на днях провел выездной матч в Лиге Чемпионов и даже с Мбаппе, Неймаром и Месси в старте не смог обыграть “Брюгге” (1:1). Пока что эта тройка игроков все еще в поисках химии, хотя в матче против “Лиона” на поле точно не будет Килиана Мбаппе, который получил травму в матче против бельгийцев. “Лион” на выезде среди недели выиграл у “Рейнджерса” со счетом 2:0, но в чемпионате у “детей” пока что не все так хорошо.
    RUPRICHT
    RUPRICHT Обе команды забьют - да
    19 сентября в 09:58
    ПСЖ продолжает находиться под постоянным давлением результата, как и положено клубу с такими целями и подбором игроков, но далеко не всегда ожидания болельщиков и руководства оправдываются. После неудачного матча в Лиге чемпионов и довольно слабого выступления звездной тройки нападения, парижанам особенно важно уверенно выиграть у "Лиона" на своем поле.

    Команда Петера Боша естественно легко три очка дарить не собирается, ведь "львы" вырулили на победный путь тоже, выиграв три последние встречи во всех турнирах. Кроме того, они хорошо играют на выезде и могут рассчитывать на успех. И все же совсем не кажется, что ПСЖ потеряет три очка. С такими лидерами и против системы голландского тренера гостей – все выглядит хорошо. Выиграй ПСЖ в Бельгии – и к матчу против «Лиона» в чемпионате Франции, где все легко и спокойно, можно было подходить расслабленно. Но дерзкий «Брюгге» остановил фаворита, теперь необходимо заново доказывать, что Месси, Неймар и Мбаппе в одной команде – это действительно мощно
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