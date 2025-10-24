«С весельем в атаке»: Игорь Семшов — о матче РПЛ между «Зенитом» и «Динамо»

Центральный матч 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» пройдет с большим количеством моментов в атаке. Такое мнение высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России, бывший футболист «Зенита» и «Динамо» Игорь Семшов.
Матч пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 26 октября и начнется в 17:30 мск. «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 12 матчах. «Динамо» с 16 очками располагается на восьмой позиции. Лучшим бомбардиром петербургской команды в РПЛ на данный момент является полузащитник Максим Глушенков, который забил 6 мячей. У «Динамо» форвард Иван Сергеев и полузащитник Бителло отличились по 4 раза.
О духе игры
Этот матч отличается от других своими особенностями, у обеих команд есть хорошие футболисты, особенно в атакующей линии. Несмотря на то, что «Динамо» находится вне топ-5 в таблице РПЛ, команда хочет подняться, для этого нужно выиграть. «Зенит» уже набрал форму, команда поборется за золотые медали, поэтому терять очки тоже нельзя. У каждой команды есть потери. Но мне кажется, что у «Динамо» это более существенно, из-за перебора желтых карточек не сыграет полузащитник и капитан Даниил Фомин. Он играет ключевую роль в игре бело-голубых. У «Зенита» это Матео Кассьерра с травмой, но у команды есть другие форварды, которые могут его заменить.
Игра точно будет интересной, в таких матчах обычно не бывает фаворита, но есть небольшое преимущество у «Зенита» за счет своего поля и болельщиков, но все будет зависеть от того, как будут играть команды. Но я думаю, что матч будет достаточно веселым в плане атакующих действий, никто обороняться и охранять счет не собирается. Сложно предположить насчет большого количества голов, никто не ожидал, что так пройдут матчи «Динамо» — «Локомотив» и ЦСКА — «Спартак». Но однозначно голы будут, потому что атакующие линии у команд сильные, моменты будут точно.
О принципиальности
Со времен моей карьеры напряженность матча «Зенит» — «Динамо» не изменилась. Напряженность такая же, болельщики команд соперничают, также противостояние Москвы и Петербурга. Когда я играл и за «Зенит», и за «Динамо» такой матч был одним из главных противостояний. Понятно, что есть «Спартак», ЦСКА, но у «Динамо» и «Зенита» тоже существует свое противостояние. Конечно, играет роль, кто на каких местах находится.
О ключевых игроках команд
У «Зенита» жду проявления лидерских качеств от Вендела. От игры полузащитника зависит, как будут действовать партнеры. Когда Вендел появился на футбольном поле после перерыва, стал другим и Максим Глушенков, и другие. Хотелось бы посмотреть, кто на себя возьмет такую роль в отсутствии Фомина. Скорее всего, это будет Бителло, за ним хотелось бы последить. И если появится — за Константином Тюкавиным. Тюкавин после травмы набирает форму, недавно спас для «Динамо» ничью в матче с «Ахматом». Бителло был в роли одного из лидеров. Но отсутствие Фомина сыграет определяющую роль, так как он все-таки является таким волнорезом в центре поля, помогает команде впереди и сзади.
О Максиме Глушенкове
Я думаю, что начало у него получилось немного скомканным, потому что много писали о недопониманиях с тренером. Сейчас он набрал форму, сосредоточен, что самое главное, на игре, его активные действия в виде голов и передач и самой игры говорит о том, что и от него требуют большего, чем он мог в начале чемпионата. Мне кажется, что тренер, игроки и болельщики рассматривают его как лидера «Зенита». Поэтому с него спрос большой. А ведь он может это все делать, главное — быть сконцентрированным на футболе.
О невозможности сюрпризов
Я обычно не зацикливаюсь на противостоянии тренеров. Играют команды. Мы же понимаем, что «Зенит» и «Динамо» могут быть гибкими в плане тактических схем. Наверное, никто не будет отходить от своего. «Динамо» будет стараться прессинговать, «Зенит» — брать мяч под контроль, проводить быстрые атаки. Я не думаю, что будет какое-то удивление. Мы видели на примере «Спартака», что, когда начинаешь что-то придумывать, может стать только хуже. Нужно улучшать свое. Соперник может заставить обороняться, но это футбол, но свою линию точно нужно использовать.
О перспективах команд
«Динамо», наверное, за чемпионство сложно будет побороться в этом сезоне. Команда практически всем своим конкурентам, за исключением «Спартака», уступила. Сейчас матч для «Динамо» очень важен, если бело-голубые не выиграют, думаю, что на чемпионство шансы точно потеряны. А за троечку «Динамо» еще поборется, возможности есть. «Зенит» выше в таблице, как бы не сложился матч, команда будет продолжать бороться за первое место. Матчи с конкурентами впереди, «Краснодар» обыграли, в целом с претендентами хорошо команда играет.
Проблемное и ослабленное Динамо,которому некуда отступать и выздоравливающий,но ещё очень далёкий от себя оптимального Зенит.
10 последних игр в Питере против Динамо - 9 побед...
Да и Динамо сейчас не в лучшей своей версии...Карпин пока что то ищет...и судя по результатам пока не нашёл....главное чтоб он не нашёл это в Питере...)))
Принципиальность противостояния о которой говорит Семшов может и на пользу...суше порох-громче взрыв....главное чтобы без действий ведущих к удалению...
Думаю Зенит способен в эти пару домашних туров набрать 6 очков с московскими клубами...и без пенальти....
У Динамо неплохое нападение...Сергеев изредка забивающий....Тюкавин голы посвящающий...и Гладышев игра которого по-весне стала для меня прямо таки открытием...(надеюсь Алип им с первых минут даст понять, что это не то место где можно улучшать голевую статистику)))...
Надеюсь все три матча между данными соперниками за месяц будут интересными...голевыми....в бескомпромиссной борьбе и без судейских ошибок..!!!
