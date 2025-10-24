 
 
 
Полякам не разрешали пронести баннер о Волынской резне на матч с «Шахтером»

сегодня, 09:44
ШахтёрЛоготип футбольный клуб Шахтёр (Донецк)1 : 2Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)ЛегияМатч завершен

Служба безопасности украинского футбольного клуба «Шахтер» пыталась запретить болельщикам польской «Легии» пронести на матч Лиги конференций в Кракове транспарант с надписью «Волынь. Помним». Об этом сообщила Gazeta Krakowska.

По ее информации, формальным хозяином встречи был «Шахтер», который проводит домашние матчи в европейских кубках на территории Польши. Из-за решения службы безопасности украинского клуба польские фанаты отказывались проходить на стадион в течение первых тридцати минут игры. В урегулирование конфликта вмешались сотрудники футбольного клуба «Висла», на чьем стадионе проходила встреча. Они убедили украинскую сторону разрешить пронести баннер.

Как отмечается, в первые минуты после возвращения фанаты скандировали оскорбительные лозунги, направленные против украинских националистов времен Второй мировой войны, включая идеолога украинского национализма Степана Бандеру.

Матч завершился победой «Легии» со счетом 2:1.

