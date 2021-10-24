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Такое ощущение складывалось от игры всей команды, как будто они все вышли на поле после вчерашнего застолья . Медленный розыгрыш мяча , непонятное передвижение по полю и такие же непонятные передачи на авось. Да и гол Малиновского не исходил от созданного момента, просто тупо издали нанёс удар, который попал точно в дальний угол ворот . Всё !!! Правда вышедший на замену Миранчук пару раз создал опасные моменты у ворот Удинезе , разрезающим пасом вывел к воротам Пеццеллу, который ничего не смог выжать из этого момента. Глядя на статистику можно сделать вывод, счёт по игре !!! Команды сделали всего по два удара в створ ворот, что и т.д ! Аталанте нужно что-то менять и Гасперини это понимает, но ничего не может понять. И сегодняшняя красная карточка которую получил главный тренер Аталанты, тому яркое подтверждение. От себя хочется пожелать Аталанте скорейшего выхода из сложившейся ситуации и обрести свою былую игру ! Удачи Аталанте ! Всем Добра !!!
Такое ощущение складывалось от игры всей команды, как будто они все вышли на поле после вчерашнего застолья . Медленный розыгрыш мяча , непонятное передвижение по полю и такие же непонятные передачи на авось. Да и гол Малиновского не исходил от созданного момента, просто тупо издали нанёс удар, который попал точно в дальний угол ворот . Всё !!! Правда вышедший на замену Миранчук пару раз создал опасные моменты у ворот Удинезе , разрезающим пасом вывел к воротам Пеццеллу, который ничего не смог выжать из этого момента. Глядя на статистику можно сделать вывод, счёт по игре !!! Команды сделали всего по два удара в створ ворот, что и т.д ! Аталанте нужно что-то менять и Гасперини это понимает, но ничего не может понять. И сегодняшняя красная карточка которую получил главный тренер Аталанты, тому яркое подтверждение. От себя хочется пожелать Аталанте скорейшего выхода из сложившейся ситуации и обрести свою былую игру ! Удачи Аталанте ! Всем Добра !!!