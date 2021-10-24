В 1 Муссо Хуан Голов пропущено: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

П 77 Дзаппакоста Давиде Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 3 Пасы: 50 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

З 66 Ловато Маттео Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 60 Минут сыграно: 90

З 6 Паломино Хосе Луис Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 80 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

П 13 Пеццелла Джузеппе Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 48 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 90

З 15 Де Рон Мартен Отборы: 1 Блоки: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

П 72 Иличич Йосип Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Всего навесов: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 64

П 18 Малиновский Руслан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 44 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 86

П 88 Пашалич Марио Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 77 Точность пасов: 67 Минут сыграно: 74

П 11 Фройлер Ремо Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 93 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 90

Н 91 Сапата Дуван Офсайды: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 64

Запасные игроки

В 31 Росси Франческо

В 57 Спортиелло Марко

З 42 Скальвини Джорджио Фолов совершено: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 11

П 7 Копмейнерс Тейн Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 16

П 44 Оливери Андреа

Н 59 Миранчук Алексей Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 26

Н 9 Муриэль Луис Пасы: 12 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 26

Н 99 Пикколи Роберто

Пропускают

(З) - Мышечная травма

Не играл с 29.09.21 , с ним 11 из 15 очков в нац. чемпионате Госенс Робин (З) - Мышечная травма

(З) - Перелом руки

Не играл с 09.10.21 , с ним 11 из 15 очков в нац. чемпионате Джимсити Берат (З) - Перелом руки

(П) - Мышечная травма

Не играл с 03.10.21 , с ним 8 из 15 очков в нац. чемпионате Пессина Маттео (П) - Мышечная травма