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Аталанта - Удинезе
Фиорентина - Кальяри
Верона - Лацио
Рома - Наполи
Интер - Ювентус

Протокол матча Аталанта против Удинезе

Аталанта Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) 1:1 Логотип футбольный клуб Удинезе Удинезе
Аталанта
1 : 1
завершен
вчера, 13:30
Стартовый состав
Цена (млн. €): 193 - 58.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 1.1
Средний возраст: 27.9 - 25.5
Легионеров: 8 - 9
Схемы: 3-4-2-1 - 5-4-1
Удинезе
Италия. Серия А 2021/2022, 9 тур
Стадион Атлети Адзурри д'Италия (Бергамо)
Аталанта Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо) 1:1 Логотип футбольный клуб Удинезе Удинезе
90:00
Аталанта
Удинезе
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.435.027.97
Фонбет 1.40 4.90 7.70
Мелбет 1.38 5.38 8.27
1XBET 1.42 5.10 8.40
BetBoom 1.39 5.05 8.12
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    56' (1:0) Малиновский Руслан (18) (Пашалич Марио (88))
     
    2
    64' Сапата Дуван (91) уходит с поля, Муриэль Луис (9) вышел на поле
    64' Иличич Йосип (72) уходит с поля, Миранчук Алексей (59) вышел на поле
     
    74' Пашалич Марио (88) уходит с поля, Копмейнерс Тейн (7) вышел на поле
     
    76' Ловато Маттео (66)
     
    78' Пеццелла Джузеппе (13)
     
    86' Малиновский Руслан (18) уходит с поля, Скальвини Джорджио (42) вышел на поле
     
    90+1' Тренеру Гасперини Джан Пьеро
     
    17' Самир (3)
     
    58' Пуссетто Игнасио (23)
     
    2
    64' Молина Науэль (16) уходит с поля, Саксесс Исаак (7) вышел на поле
    64' Макенго Жан-Виктор (6) уходит с поля, Арслан Толгай-Али (5) вышел на поле
     
    2
    76' Пуссетто Игнасио (23) уходит с поля, Самарджич Лазар (24) вышел на поле
    76' Ларсен Йенс (19) уходит с поля, Соппи Брэндон (93) вышел на поле
     
    82' Нейтинк Брам (17) уходит с поля, Форестьери Фернандо (45) вышел на поле
     
    90+4' (1:1) Бето (9) (Самарджич Лазар (24))
    Голы
    Малиновский Руслан
    ассистент Пашалич Марио     		1:0 56’
    90+4’ 1:1 Бето
    ассистент Самарджич Лазар
    Наказания
    17’ Самир
    58’ Пуссетто Игнасио
    Ловато Маттео 76’
    Пеццелла Джузеппе 78’
    Тренеру Гасперини Джан Пьеро 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Муриэль Луис Сапата Дуван 64’
    Миранчук Алексей Иличич Йосип 64’
    64’ Саксесс Исаак Молина Науэль
    64’ Арслан Толгай-Али Макенго Жан-Виктор
    Копмейнерс Тейн Пашалич Марио 74’
    76’ Самарджич Лазар Пуссетто Игнасио
    76’ Соппи Брэндон Ларсен Йенс
    82’ Форестьери Фернандо Нейтинк Брам
    Скальвини Джорджио Малиновский Руслан 86’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 9
    		3 Удары в створ 3
    		15 Фолы 15
    		6 Угловые 3
    		1 Офсайды 0
    		68% Владение мячом 32%
    		3 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Брулин
    Брулин
    вчера в 15:54
    Глядя на Миранчука вспоминается анекдот:
    - Доктор, у меня сопли и слабость!
    – Вы слабак и сопляк.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 15:47, ред.
    Очень непонятная игра у Аталанты в последнее время.
    Такое ощущение складывалось от игры всей команды, как будто они все вышли на поле после вчерашнего застолья . Медленный розыгрыш мяча , непонятное передвижение по полю и такие же непонятные передачи на авось. Да и гол Малиновского не исходил от созданного момента, просто тупо издали нанёс удар, который попал точно в дальний угол ворот . Всё !!! Правда вышедший на замену Миранчук пару раз создал опасные моменты у ворот Удинезе , разрезающим пасом вывел к воротам Пеццеллу, который ничего не смог выжать из этого момента. Глядя на статистику можно сделать вывод, счёт по игре !!! Команды сделали всего по два удара в створ ворот, что и т.д ! Аталанте нужно что-то менять и Гасперини это понимает, но ничего не может понять. И сегодняшняя красная карточка которую получил главный тренер Аталанты, тому яркое подтверждение. От себя хочется пожелать Аталанте скорейшего выхода из сложившейся ситуации и обрести свою былую игру ! Удачи Аталанте ! Всем Добра !!!
    bruno_07
    bruno_07
    вчера в 15:30
    Аталанта как всегда, забили гол и мыслями в раздевалке, 45 минут катали вату, думали на классе выехать, но у Удинезе были другие на этот взгляд счёты)
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Тео Джонс (раскрыть)
    вчера в 14:59
    Да он лучший и тренер в сборной у них физрук никак не найдет ему позицию на поле
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    вчера в 14:58
    Даже миранчуку дали время поиграть
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    вчера в 14:54
    Малиновский красава, лучший украинский игрок на данный момент.
    dzvinka
    dzvinka
    вчера в 14:03
    дрыщявый иличич тянет Аталанту на дно, игры нет с ним. в матче с ЛЧ он тоже криво играл да еще и привозил, пора от него давно избавляться, но Гасперини носится с ним как со священной коровой.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 победа хозяев
    вчера в 10:10
    В этой игре я буду ставить на чистую победу Аталанты и на тб 2,5 Аталанта и6рает дома и сегодня в случае победы, сможет попасть в зону лиги чемпионов, думаю хозяева свой шанс не упустят!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 00:54
    Победа хозяев
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