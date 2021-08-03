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1 : 2
завершен
вчера, 21:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 87.5 - 125
Очков за игру в нац. чемп.: 0.5 - 3
Средний возраст: 23.8 - 22.2
Средний рост: 181 - 177.3
Легионеров: 7 - 9
Схемы: 4-3-1-2 - 4-1-4-1
Серия побед: 0 - 3
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Стадион Люминус Арена (Генк)
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Онуачу Пол
ассистент Ито Джуня
|1:0
|39’
|63’
|1:1(П)
|Тете
|81’
|1:2
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Патрик Алан
ассистент Исмаили
|50’
|Педриньо
|Муньос Даниэль
|62’
|66’
|Марлон
|68’
|Майкон
|Торстведт Кристиан
|69’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Патрик Алан
|Соломон Манор
|64’
|Исмаили
|Тете
|64’
|Марлос
|Матвиенко Николай
|Торстведт Кристиан
|Ндауишмиу Майк
|67’
|73’
|Степаненко Тарас
|Антонио Маркос
|Дессер Сирьель
|Онуачу Пол
|82’
|Эйтинг Карел
|Грошовски Патрик
|83’
|86’
|Дентиньо
|Траоре Лассина
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|2
|Предупреждения
|3
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Что не понравилось совсем, так это игра горняков после пропущенного гола и до конца первого тайма - в групповом этапе ЛЧ более классная команда скорее всего нас добила бы, настолько растерянными выглядели игроки.
После перерыва несколько раз нам улыбнулась удача, такие пенальти иногда игнорируются судьями, но с другой стороны - очень своевременные и удачные замены. Думаю, сказался более высокий класс игроков Шахтёра.
Сомневаюсь что мы пройдём Монако, но даже если мы вылетим от Генка, тренера пока винить не буду. Фраза "Дайте человеку поработать" здесь для меня звучит без какой-либо иронии. Лично я задатки будущей нашей игры очень даже вижу.
Что не понравилось совсем, так это игра горняков после пропущенного гола и до конца первого тайма - в групповом этапе ЛЧ более классная команда скорее всего нас добила бы, настолько растерянными выглядели игроки.
После перерыва несколько раз нам улыбнулась удача, такие пенальти иногда игнорируются судьями, но с другой стороны - очень своевременные и удачные замены. Думаю, сказался более высокий класс игроков Шахтёра.
Сомневаюсь что мы пройдём Монако, но даже если мы вылетим от Генка, тренера пока винить не буду. Фраза "Дайте человеку поработать" здесь для меня звучит без какой-либо иронии. Лично я задатки будущей нашей игры очень даже вижу.
Я же неслучайно написал, что более классная команда добила бы нас в первом тайме само собой, что мне далеко не всё понравилось в этой игре, просто я реалист и на мой взгляд то что мы увидели сегодня - максимум для команды из слабой лиги с новым тренером. А вот если мы так же сыграем с тем же Генком следующей осенью, я напишу другие комментарии.
Я же неслучайно написал, что более классная команда добила бы нас в первом тайме само собой, что мне далеко не всё понравилось в этой игре, просто я реалист и на мой взгляд то что мы увидели сегодня - максимум для команды из слабой лиги с новым тренером. А вот если мы так же сыграем с тем же Генком следующей осенью, я напишу другие комментарии.