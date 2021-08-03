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Генк - Шахтёр
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ПСВ - Мидтьюлланд
ЧФР Клуж - Янг Бойз
Црвена Звезда - Шериф
Олимпиакос - Лудогорец

Протокол матча Генк против Шахтёр

Генк Логотип футбольный клуб Генк 1:2 Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк) Шахтёр
Генк
1 : 2
завершен
вчера, 21:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 87.5 - 125
Очков за игру в нац. чемп.: 0.5 - 3
Средний возраст: 23.8 - 22.2
Средний рост: 181 - 177.3
Легионеров: 7 - 9
Схемы: 4-3-1-2 - 4-1-4-1
Серия побед: 0 - 3
Шахтёр
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Лига чемпионов 2021/2022, 3-й отборочный раунд
Стадион Люминус Арена (Генк)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.213.462.28
Мелбет 2.47 3.61 2.86
1XBET 2.27 3.48 2.84
BetBoom 2.32 3.44 3.00
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    39' (1:0) Онуачу Пол (18) (Ито Джуня (7))
     
    62' Муньос Даниэль (23)
     
    67' Ндауишмиу Майк (11) уходит с поля, Торстведт Кристиан (42) вышел на поле
     
    69' Торстведт Кристиан (42)
     
    82' Онуачу Пол (18) уходит с поля, Дессер Сирьель (9) вышел на поле
     
    83' Грошовски Патрик (17) уходит с поля, Эйтинг Карел (20) вышел на поле
     
    46' Соломон Манор (19) уходит с поля, Патрик Алан (21) вышел на поле
     
    50' Педриньо (38)
     
    63' (1:1) Тете (14)
     
    2
    64' Тете (14) уходит с поля, Исмаили (31) вышел на поле
    64' Матвиенко Николай (22) уходит с поля, Марлос (11) вышел на поле
     
    66' Марлон (5)
     
    68' Майкон (7)
     
    73' Антонио Маркос (8) уходит с поля, Степаненко Тарас (6) вышел на поле
     
    81' (1:2) Патрик Алан (21) (Исмаили (31))
     
    86' Траоре Лассина (23) уходит с поля, Дентиньо (9) вышел на поле
    Голы
    Онуачу Пол
    ассистент Ито Джуня     		1:0 39’
    63’ 1:1(П) Тете
    81’ 1:2 Патрик Алан
    ассистент Исмаили
    Наказания
    50’ Педриньо
    Муньос Даниэль 62’
    66’ Марлон
    68’ Майкон
    Торстведт Кристиан 69’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Патрик Алан Соломон Манор
    64’ Исмаили Тете
    64’ Марлос Матвиенко Николай
    Торстведт Кристиан Ндауишмиу Майк 67’
    73’ Степаненко Тарас Антонио Маркос
    Дессер Сирьель Онуачу Пол 82’
    Эйтинг Карел Грошовски Патрик 83’
    86’ Дентиньо Траоре Лассина
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    		 2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Антон Белянкин
    Антон Белянкин
    сегодня в 06:51
    Шахтёр с победой!
    Стасодзюб
    Стасодзюб
    сегодня в 06:19
    С победой Шахтер!
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 02:12
    С победой!
    Kostya P.
    Kostya P. ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:18
    И вам доброй. Продолжаем болеть.
    Kostya P.
    Kostya P. ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 01:00, ред.
    Ну так ведь Генк - это не Люксембург, это неплохая команда из чемпионата Бельгии - лиги не звёздной, но и не самой слабой, находящейся на этот момент примерно на одном уровне с РПЛ и выше УПЛ, команда сыгранная, играющая тем же составом что и в том году.

    Я же неслучайно написал, что более классная команда добила бы нас в первом тайме само собой, что мне далеко не всё понравилось в этой игре, просто я реалист и на мой взгляд то что мы увидели сегодня - максимум для команды из слабой лиги с новым тренером. А вот если мы так же сыграем с тем же Генком следующей осенью, я напишу другие комментарии.
    протон1
    протон1
    сегодня в 00:54
    у шахты почти весь состав бразильцы офигеть, а где свои?
    Capral
    Capral ответ Kostya P. (раскрыть)
    сегодня в 00:45
    Еще пару слов. Стиль Генка, его игра, мне понравились больше. Играли острее и умнее. Сама игра, смотрелась интереснее.
    Capral
    Capral ответ Kostya P. (раскрыть)
    сегодня в 00:42, ред.
    Хорошо. Ладно, доброй вам ночи, и болеем за Шахтер!
    Kostya P.
    Kostya P. ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:40
    Да , подождём. Лично для меня этот сезон изначально принесен в жертву , поэтому любые успехи сейчас для меня - позитив. Спрос с тренера - следующей осенью.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 00:31
    Горняки молодцы,с победой!!!
    Capral
    Capral ответ Kostya P. (раскрыть)
    сегодня в 00:23
    Стиль команды, её лицо- закладывается уже сейчас. В игре с бельгийцами, я этого не увидел. Зато, увидел грубые ошибки в защите, которые были свойствены команде еще при Каштру, и увидел суету в атаке. Состав неплохой, а вот тренер, пока не впечатляет. Рано делать выводы? Возможно. Хорошо, подождём....
    Kostya P.
    Kostya P. ответ Capral (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 00:14
    Я удалил свои сообщения. Перечитал ленту - здесь вы пишете именно обстоятельно и аргументированно ,сорян , хоть я и совершенно не согласен с вами - спрашивать с тренера , думаю нужно будет следующей осенью , этот сезон запросто может быть провален. Но , повторю ,проблески будущей игры я сегодня увидел , мне кажется, с этим тренером , мы можем повторить золотые времена ( где-то 2007- 2013.).
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 00:10
    Поздравляю горняков с волевой и такой нужной для команды победой!
    Удачи в ответной игре
    протон1
    протон1
    вчера в 23:46
    поздравляю Шахтер с волевой победой!
    Capral
    Capral ответ Kostya P. (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 23:37
      Capral
      Capral ответ Kostya P. (раскрыть)
      вчера в 23:27
      Вот как раз рисунка, я и не увидел. Поработать дадим, никто в шею не гонит. Только, игра сегодняшяя, оптимизма не внушила, у меня, точно...
      nikoladolgov
      nikoladolgov
      вчера в 23:24
      И это
      Это Шахтер ?
      Ахренеть !"
      Старухин в гробу перевернулся !
      Kostya P.
      Kostya P.
      вчера в 23:20, ред.
      Категорически не согласен с пессимистическим комментариями. В первые 30 минут я очень даже видел во что играет команда, видел рисунок новой игры от нового тренера. В футболе, на самом деле, не малую роль играют удача, случай , стечение обстоятельств. Вот как в этой игре: в районе 30-й минуты Шахтёр, который до этого времени выглядел хозяином на поле бельгийцев, пропустил гол.

      Что не понравилось совсем, так это игра горняков после пропущенного гола и до конца первого тайма - в групповом этапе ЛЧ более классная команда скорее всего нас добила бы, настолько растерянными выглядели игроки.

      После перерыва несколько раз нам улыбнулась удача, такие пенальти иногда игнорируются судьями, но с другой стороны - очень своевременные и удачные замены. Думаю, сказался более высокий класс игроков Шахтёра.

      Сомневаюсь что мы пройдём Монако, но даже если мы вылетим от Генка, тренера пока винить не буду. Фраза "Дайте человеку поработать" здесь для меня звучит без какой-либо иронии. Лично я задатки будущей нашей игры очень даже вижу.
      Capral
      Capral ответ STRONG999 (раскрыть)
      вчера в 23:14
      Да, если пройдут.
      STRONG999
      STRONG999 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 23:13
      Если пройдут)))
      Capral
      Capral ответ STRONG999 (раскрыть)
      вчера в 23:12
      Я не думаю, что многое станет ясно в Киеве. Ясно, станет к зиме, когда половину пути пройдут. Но, уже сейчас, многое понятно.
      Capral
      Capral ответ particular (раскрыть)
      вчера в 23:10
      Дело не в победе, а в самой игре. А игры то, как раз и нет.
      STRONG999
      STRONG999 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 23:09
      Многое станет ясно в Киеве. Ждем!))
      particular
      particular
      вчера в 23:09
      Сложно представить, что какой-либо из наших клубов может сгонять в гости к бельгийцам за победой...
      Capral
      Capral ответ STRONG999 (раскрыть)
      вчера в 23:08
      Я думаю, спрашивать надо с Палкина. Ахметов только деньги платит. Это не первый прокол Палкина, и я очень боюсь, не последний....
      STRONG999
      STRONG999 ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 23:06
      Мне сразу не понравилось ахметовское "3 варианта по тренеру" Как-то неискренне звучало!
      Capral
      Capral ответ STRONG999 (раскрыть)
      вчера в 23:04
      А по-моему, всё ясно.
      STRONG999
      STRONG999
      вчера в 23:02
      С тренером вообще пока не ясно! Большие сомнения были до матча и еще бОльшие после!
      Capral
      Capral
      вчера в 23:01
      Если честно, пока, игра Шахты не впечатляет. Не пойму, во что горняки играют. В защите по-прежнему бардак, в атаке- суета. Давно я не доверяю Палкину.... Ладно, пока, Шахту- с победой!!!!!!!
      Incredulous
      Incredulous ответ Тео Джонс (раскрыть)
      вчера в 23:00
      Согласен. Слабая игра. Очень не хватает прессинга со стороны Шахтера. И как по мне слишком много передач назад.
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