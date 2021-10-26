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Металлург - ЦСКА
Оренбург - Динамо

Протокол матча Металлург против ЦСКА

Металлург Логотип футбольный клуб Металлург (Липецк) 0:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
Металлург
0 : 2
завершен
вчера, 17:00
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 0.8 - 1.9
Средний возраст: 26.9 - 23.7
Средний рост: 181.5 - 185.4
Легионеров: 0 - 3
Серия побед: 0 - 2
ЦСКА
Россия. Кубок 2021/2022, 4 тур, группа 10
Стадион Металлург (Липецк)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
Металлург Логотип футбольный клуб Металлург (Липецк) 0:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
90:00
Металлург
ЦСКА
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
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Мелбет 10.00 6.20 1.22
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    47' Войдель Роман
     
    50' Яковлев Михаил
     
    2
    62' Яковлев Михаил уходит с поля, Шаповалов Руслан вышел на поле
    62' Поярков Денис уходит с поля, Завезён Юрий вышел на поле
     
    2
    81' Овчинников Андрей уходит с поля, Иванников Николай вышел на поле
    81' Кутьин Александр уходит с поля, Ахвледиани Руслан вышел на поле
     
    86' Завезён Юрий
     
    90+1' Редькович Дмитрий
     
    41' (0:1) Бохинен Эмиль
     
    2
    46' Яковлев Владислав уходит с поля, Ахметов Ильзат вышел на поле
    46' Бруно Фукс уходит с поля, Набабкин Кирилл вышел на поле
     
    68' Дзагоев Алан уходит с поля, Зайнутдинов Бактиёр вышел на поле
     
    73' Тороп Владислав уходит с поля, Боков Данила вышел на поле
     
    85' (0:2) Бистрович Кристиян
    Голы
    41’ 0:1 Бохинен Эмиль
    85’ 0:2 Бистрович Кристиян
    Наказания
    Войдель Роман 47’
    Яковлев Михаил 50’
    Завезён Юрий 86’
    Редькович Дмитрий 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Ахметов Ильзат Яковлев Владислав
    46’ Набабкин Кирилл Бруно Фукс
    Шаповалов Руслан Яковлев Михаил 62’
    Завезён Юрий Поярков Денис 62’
    68’ Зайнутдинов Бактиёр Дзагоев Алан
    73’ Боков Данила Тороп Владислав
    Иванников Николай Овчинников Андрей 81’
    Ахвледиани Руслан Кутьин Александр 81’
    Статистика
    		 4 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Александр Лобарёв 1 (раскрыть)
    вчера в 22:23
    Первый раз его увидел в действии, работы у него в защите не было, там дворовая команда, а вот дальние передачи у него роскошные, конечно не ракицкий, но мягкие дальние забросы сильная его сторона однозначно
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ протон (раскрыть)
    вчера в 22:20, ред.
    У меня такое же ощущение было, что хватать руками за ноги игроков ЦСКА было заданием, Яковлев из металурга 2 или 3 раза схватил за ногу лежа на газоне и получил только 1 желтую за это, кошмарное поле и грубая игра со стороны металурга, оценивать игру сложно в таких ситуациях, победили вторым составом и это уже отлично
    Absinthe2
    Absinthe2
    вчера в 21:01
      Эджуке
      Эджуке ответ МапС (раскрыть)
      вчера в 20:44
        Александр Лобарёв 1
        Александр Лобарёв 1
        вчера в 20:25
        Кто смотрел? Как фукс отыграл?
        протон
        протон
        вчера в 20:22
        Это был не футбол, это был рестлинг в перемешку с хоккеем со стороны Металлурга. Неадекватный судья просто игнорировал игру в кость. Знаете как срывают атаки тактическим фолом? Так вот Липчане срывали их ударом в опорную ногу сзади, когда мяча и рядом нет. Хватали руками за ноги убегающих, подкатывались сзади. Сломали Торопа еще и симулировали через раз. Там на красную наиграл каждый, кроме вратаре. Арустамян наиграл на несколько красных. Так просто нельзя. У них нет ни чести, ни совести, ни уважения к футболистам соперника.
        протон
        протон
        вчера в 20:22
        Металлург играл очень грубо, не понравился этим.
        МапС
        МапС
        вчера в 20:16
        Фееричная победа.
        boniel3
        boniel3
        вчера в 20:14
        Ну,что сказать!ЦСКА с победой!Но так плохо играть с последней командой ФНЛ,значить надежного резерва у команды нет.Дзагоев из центрального круга на поле не выходил.Как можно играть в футбол пешком?Алан это сегодня продемонстрировал.Кучаева,Щенникова нужно убирать не думая,"пустышки"!И общая проблема команды это полное отсутствие техники и какой либо мысли.
        Эджуке
        Эджуке
        вчера в 20:00
        К сожалению у Феди с реализацией ужас и кошмар. На прекраснейший гол КС он может потом раз 8 к ряду загубить моменты. Нужен кто-то, кто вернёт Феде былую уверенность
        Свидетель Великой Победы
        Свидетель Великой Победы
        вчера в 19:46
        ЦСКА с победой!

        Торопа и Бокова с сухарем.
        Ironigor
        Ironigor ответ RamonCSKA (раскрыть)
        вчера в 19:31
        Уговорл, пластелиновый !!!)))
        RamonCSKA
        RamonCSKA ответ Ironigor (раскрыть)
        вчера в 19:30
        Да он просто превратился в атакующего полузащитника, но он точно не деревянный
        Ironigor
        Ironigor ответ RamonCSKA (раскрыть)
        вчера в 19:13
        В том то и всё дело, что КПД у него к нулю. Из ста он забивает один - два ,три ??? Сколько он забил за последние три года ???
        нечитайло
        нечитайло
        вчера в 19:11
        Скромненько, но результат
        RamonCSKA
        RamonCSKA ответ Ironigor (раскрыть)
        вчера в 19:11
        Не сравнивать же их,но иногда и они мажут в таких ситуациях, техника не обязательно выход 1 на 1 реализация , он же с КС забил обводящим ударом,принимает мяч технично и пасует, умеет в стенку обыграться, по меркам рпл вполне техничный, то что слабая реализация для напа это точно
        Ironigor
        Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 19:08, ред.
        А где он мог устать играя с командой ФНЛ 2, которая пропустила больше всех мячей и находится на предпоследнем месте. Почему он устал ????? Он нападающий и выходит один на один и ничего не может.
        Я бы понял если бы он играл против любого, повторюсь любого клуба Европы, что тогда бы он делал ??? Или ему даже не следует выходить в таких играх, потому что он может устать или выпускать на 80ой минуте чтобы к 90ой он мог опередить защитника и как то попасть по воротам ??? А да, совсем забыл, он же молодой перспективный, подающий надежды уже десяток лет как !!!)
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА
        вчера в 19:05
        А по моемому лучший игрок матча № ДВАЖДЫ ГУБКИ БАНТИКОМ (знающие азбуку
        Морзе поймут, для остальных - губки бантиком - 8 )
        С победой болельщиков ЦСКА.
        isamsn
        isamsn ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 19:05
        И главная удача, что без травмы...
        cska1948
        cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
        вчера в 19:01
        А что, футболисты к 90-ой минуте устают только после того, как забивают ПЯТЬ мячей?
        isamsn
        isamsn
        вчера в 19:00
        ну Федя как всегда...
        cska1948
        cska1948
        вчера в 18:59
        Сегодня для болельщиков ЦСКА знаменательный день. Наконец -то мы увидели на поле невидимку Фукса! Как о защитнике по этой игре о нём сказать особо нечего, т.к. в защите у него особой работы не было. Но что понравилось, так это точные длинные передачи в его исполнении.
        isamsn
        isamsn
        вчера в 18:57, ред.
        Ну вот и конец упорству... Липецк молодцы. Настроились на игру по полной программе.
        Ironigor
        Ironigor ответ cska1948 (раскрыть)
        вчера в 18:56
        А что , до 90 ой он забил пять мячей и к девяностой устал 😩 )))
        Ironigor
        Ironigor ответ RamonCSKA (раскрыть)
        вчера в 18:55
        Даже не знаю как ответить вам дружище, по поводу его техничности . Только что он её наглядно продемонстрировал. А сравнивать с Месси и Роналдо, ну это уже перебор.
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        вчера в 18:55
        Кто знает,когда жеребьёвка?
        cska1948
        cska1948 ответ Ironigor (раскрыть)
        вчера в 18:54
        Я бы не стал так строго судить ЛЮБОГО игрока на 90-ой минуте матча.
        RamonCSKA
        RamonCSKA ответ Ironigor (раскрыть)
        вчера в 18:52
        Он техничный довольно по меркам рпл, но выходы и роналду с месси 1 на 1 не забивают также
        Ironigor
        Ironigor
        вчера в 18:50
        Какой же всё таки Чалов деревянный и по пояс и ниже пояса ! Близкий родственник Буратино !!!)
        Alean
        Alean
        вчера в 18:47
        Мда Чалов это Чалов, в подыгрыше хорош, но реализация...
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