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Торопа и Бокова с сухарем.
Торопа и Бокова с сухарем.
Я бы понял если бы он играл против любого, повторюсь любого клуба Европы, что тогда бы он делал ??? Или ему даже не следует выходить в таких играх, потому что он может устать или выпускать на 80ой минуте чтобы к 90ой он мог опередить защитника и как то попасть по воротам ??? А да, совсем забыл, он же молодой перспективный, подающий надежды уже десяток лет как !!!)
Я бы понял если бы он играл против любого, повторюсь любого клуба Европы, что тогда бы он делал ??? Или ему даже не следует выходить в таких играх, потому что он может устать или выпускать на 80ой минуте чтобы к 90ой он мог опередить защитника и как то попасть по воротам ??? А да, совсем забыл, он же молодой перспективный, подающий надежды уже десяток лет как !!!)
Морзе поймут, для остальных - губки бантиком - 8 )
С победой болельщиков ЦСКА.
Морзе поймут, для остальных - губки бантиком - 8 )
С победой болельщиков ЦСКА.