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Итог - смотреть было приятно , командная игра была. Надеюсь, это связано не только со слабостью соперника. Уже больше передач доходит , игроки лучше понимают друг друга. Не сомневаюсь, что к середине сезона Юве станет сплоченным катком, который пройдётся по сериалу
Итог - смотреть было приятно , командная игра была. Надеюсь, это связано не только со слабостью соперника. Уже больше передач доходит , игроки лучше понимают друг друга. Не сомневаюсь, что к середине сезона Юве станет сплоченным катком, который пройдётся по сериалу