В 1 Щесны Войцех Выносы: 2 Спасений: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 19 Бонуччи Леонардо Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Пасы: 76 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 90

З 6 Данило Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 96 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 90

З 4 де Лигт Матийс Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 87

З 12 Сандро Алекс Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

П 30 Бентанкур Родриго Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 68

П 11 Куадрадо Хуан Фолов заработано: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 61 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 83

П 27 Локателли Мануэль Ударов всего: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Перехваты: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

П 25 Рабьо Адриен Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 90

Н 10 Дибала Пауло Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 82

Н 9 Мората Альваро Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Офсайды: 3 Фолов заработано: 3 Всего навесов: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 68

Запасные игроки

В 36 Перин Маттиа

В 23 Пинсольо Карло

З 2 Де Шильо Маттиа

З 3 Кьеллини Джорджо

З 24 Ругани Даниэле Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 3

П 44 Кулусевски Деян Фолов совершено: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 11

П 14 МакКенни Уэстон Фолов совершено: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 22

П 8 Рэмзи Аарон Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 8

Н 18 Кин Моизе Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 22

Пропускают

(Н) - Решение тренера

Не играл с 02.10.21 , с ним 10 из 11 очков в нац. чемпионате Бернардески Федерико (Н) - Решение тренера

(Н) - Мышечная травма

Не играл с 02.10.21 , с ним 3 из 11 очков в нац. чемпионате Жорже Кайо (Н) - Мышечная травма