ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига чемпионов 2021/2022
Россия. Премьер-Лига 2021/2022
Лига чемпионов 2021/2022
Лига Европы 2021/2022
Евро-2020
Лига конференций 2021/2022
Отбор ЧМ-2022. Европа
Англия. Премьер-Лига 2021/2022
Испания. Примера 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Германия. Бундеслига 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2021/2022
Англия. Кубок Английской Лиги 2021/2022
Италия. Кубок 2021/2022
Германия. Кубок 2021/2022
Украина. Премьер-Лига 2021/2022
Нидерланды. Эредивизие 2021/2022
Португалия. Примейра 2021/2022
Беларусь. Высшая лига 2021
Англия. Чемпионшип 2021/2022
Россия. Суперкубок 2019
Англия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2021
Кубок Америки 2021
Олимпиада 2020
Лига Наций 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Юношеская Лига УЕФА 2021/2022
Чемпионат мира 2018
Казахстан. Премьер-лига 2021
Австралия. А-Лига 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Первая Лига 2021/2022
Азербайджан. Премьер-лига 2021/2022
Албания. Суперлига 2021/2022
Англия. Лига Один 2021/2022
Англия. Лига Два 2021/2022
Англия. Кубок 2021/2022
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Б Метро 2021
Аргентина. Примера B Насьональ 2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер лига 2021/2022
Беларусь. Кубок 2021/2022
Бельгия. Про-Лига 2021/2022
Бельгия. Кубок 2021/2022
Бельгия. Вторая лига 2021/2022
Болгария. Первая лига 2021/2022
Болгария. Вторая лига 2021/2022
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2021
Бразилия. Серия B 2021
Бразилия. Серия С 2021
Венгрия. Чемпионат I 2021/2022
Венесуэла. Примера дивизион 2021
Германия. Вторая Бундеслига 2021/2022
Германия. Третья лига 2021/2022
Гондурас. Лига Насьональ 2021/2022
Греция. Суперлига 2021/2022
Грузия. Высшая Лига 2021
Дания. Суперлига 2021/2022
Дания. Первый дивизион 2021/2022
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2021/2022
Израиль. Первый дивизион 2021/2022
Ирландия. Премьер-лига 2021
Исландия. Высший дивизион 2021
Исландия. Первый дивизион 2021
Испания. Сегунда 2021/2022
Италия. Серия B 2021/2022
Катар. Старс-Лига 2021/2022
Кипр. Первый дивизион 2021/2022
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2021/2022
Латвия. Высшая лига 2021
Латвия. Первая лига 2021
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2021/2022
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2021
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Лига Чемпионов КОНКАКАФ 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ-2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ-2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Отбор Евро-2023 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2021/2022
Молдова. Национальный дивизион 2021/2022
Нидерланды. Первый дивизион 2021/2022
Нидерланды. Кубок Нидерландов 2021/2022
Никарагуа. Примера 2021/2022
Норвегия. Высшая лига 2021
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2021
Польша. Экстракласса 2021/2022
Польша. Первый дивизион 2021/2022
Португалия. Сегунда 2021/2022
Португалия. Кубок 2021/2022
Португалия. Кубок Лиги 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 1 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 2 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 3 2021/2022
Россия. ФНЛ-2. Группа 4 2021/2022
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2021/2022
Россия. Премьер-Лига Крыма 2021/2022
Кубок Париматч Премьер 2021
Румыния. Лига 1 2021/2022
Румыния. Лига 2 2021/2022
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2021/2022
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2021/2022
Сербия. Суперлига 2021/2022
Словакия. Первая лига 2021/2022
Словения. Первая лига 2021/2022
Словения. Вторая лига 2021/2022
США. МЛС 2021
США. ЮСЛ 2021
Таджикистан. Высшая Лига 2021
Турция. Супер-Лига 2021/2022
Турция. Первая лига 2021/2022
Турция. Кубок Турции 2021/2022
Украина. Первая лига 2021/2022
Украина. Кубок Украины 2021/2022
Уругвай. Примера 2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уругвай. Сегунда 2021
Уэльс. Кимру Альянс 2021/2022
Уэльс. Премьер-лига 2021/2022
Финляндия. Высшая лига 2021
Финляндия. Первый дивизион 2021
Франция. Лига 2 2021/2022
Хорватия. Первая лига 2021/2022
Чехия. Первая лига 2021/2022
Чили. Примера дивизион 2021
Чили. Примера B 2021
Швейцария. Суперлига 2021/2022
Швеция. Аллсвенскан 2021
Швеция. Суперэттан 2021
Шотландия. Премьер-лига 2021/2022
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2021/2022
Япония. J-Лига 2021
2021-09-14
2021-06-22
2021-06-25
2021-07-06
2021-07-07
2021-07-13
2021-07-14
2021-07-20
2021-07-21
2021-07-27
2021-07-28
2021-08-03
2021-08-04
2021-08-10
2021-08-17
2021-08-18
2021-08-24
2021-08-25
2021-09-14
2021-09-15
2021-09-28
2021-09-29
2021-10-19
2021-10-20
2021-11-02
2021-11-03
2021-11-23
2021-11-24
2021-12-07
2021-12-08
Мальме - Ювентус
Янг Бойз - Манчестер Юнайтед
Севилья - Ред Булл Зальцбург
Барселона - Бавария
Динамо - Бенфика
Вильярреал - Аталанта
Лилль - Вольфсбург
Челси - Зенит

Протокол матча Мальме против Ювентус

Мальме Логотип футбольный клуб Мальме 0:3 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин) Ювентус
Мальме
0 : 3
завершен
14 сентября 2021, 22:00
вторник
Стартовый состав
Очков за игру в нац. чемп.: 1.9 - 0.3
Средний возраст: 27.5 - 28
Средний рост: 184.3 - 185.7
Легионеров: 7 - 8
Схемы: 5-3-2 - 4-4-2
Ювентус
Лига чемпионов 2021/2022, 1 тур
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.374.441.49
Фонбет 5.90 4.25 1.55
Мелбет 7.08 4.25 1.52
1XBET 6.95 4.36 1.56
BetBoom 6.45 4.44 1.52
 
39' Брорссон Франц (31)
 
43' Нильсен Лассе (24)
 
2
59' Ракип Эрдаль (7) уходит с поля, Налич Ади (22) вышел на поле
59' Бирманчевич Велько (19) уходит с поля, Абубакари Абдул Малик (17) вышел на поле
 
75' Инносент Бонке (20) уходит с поля, Нанаси Себастьян (37) вышел на поле
 
76' Риекс Сёрен (5) уходит с поля, Ульссон Мартин (13) вышел на поле
 
23' (0:1) Сандро Алекс (12) (Бентанкур Родриго (30))
 
2
45' (0:2) Дибала Пауло (10)
45+1' (0:3) Мората Альваро (9)
 
59' де Лигт Матийс (4)
 
2
68' Бентанкур Родриго (30) уходит с поля, МакКенни Уэстон (14) вышел на поле
68' Мората Альваро (9) уходит с поля, Кин Моизе (18) вышел на поле
 
82' Дибала Пауло (10) уходит с поля, Рэмзи Аарон (8) вышел на поле
 
83' Куадрадо Хуан (11) уходит с поля, Кулусевски Деян (44) вышел на поле
 
86' де Лигт Матийс (4) уходит с поля, Ругани Даниэле (24) вышел на поле
Голы
23’ 0:1 Сандро Алекс
ассистент Бентанкур Родриго
45’ 0:2(П) Дибала Пауло
45+1’ 0:3 Мората Альваро
Наказания
Брорссон Франц 39’
Нильсен Лассе 43’
59’ де Лигт Матийс
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Налич Ади Ракип Эрдаль 59’
Абубакари Абдул Малик Бирманчевич Велько 59’
68’ МакКенни Уэстон Бентанкур Родриго
68’ Кин Моизе Мората Альваро
Нанаси Себастьян Инносент Бонке 75’
Ульссон Мартин Риекс Сёрен 76’
82’ Рэмзи Аарон Дибала Пауло
83’ Кулусевски Деян Куадрадо Хуан
86’ Ругани Даниэле де Лигт Матийс
Статистика
 9 Удары по воротам 16
1 Удары в створ 8
13 Фолы 11
3 Угловые 3
0 Офсайды 4
40% Владение мячом 60%
5 Cэйвы 1
2 Предупреждения 1
Сортировать
Все комментарии
Баобаб
Баобаб ответ fanliverpoolfan 777 (раскрыть)
15 сентября в 12:27, ред.
    juvenale
    juvenale ответ Igo0rek (раскрыть)
    15 сентября в 11:46
      Brooklyn888
      Brooklyn888
      15 сентября в 11:07
      Юве с победой !
      oFANATo
      oFANATo
      15 сентября в 10:20
      Мальмё с Зенитом будут поставщики очков для Юве и Челси....
      Муслим90
      Муслим90
      15 сентября в 08:57
      Ну хоть вчера порадовали)))
      Igo0rek
      Igo0rek ответ juvenale (раскрыть)
      15 сентября в 06:25
        VeniaminS
        VeniaminS
        15 сентября в 01:18
        Ювентус устроил взбучка Мальме.
        Sexual Harassment
        Sexual Harassment
        15 сентября в 00:20
        Полузащита двигалась - вот и результат
        allemz
        allemz
        15 сентября в 00:01
        Ну хоть Мальме осилили, уже прогресс
        juvenale
        juvenale
        15 сентября в 00:01
        нормально сыграли,надеюсь потиху все наладится
        протон
        протон
        15 сентября в 00:00
        Разобрали на запчасти в первом же тайме. Вот такой Ювентус, я люблю)))
        протон
        протон
        14 сентября в 23:59
        Всех Ювентини с победой!
        Итог - смотреть было приятно , командная игра была. Надеюсь, это связано не только со слабостью соперника. Уже больше передач доходит , игроки лучше понимают друг друга. Не сомневаюсь, что к середине сезона Юве станет сплоченным катком, который пройдётся по сериалу
        Маgоmеd Аydаmirоv
        Маgоmеd Аydаmirоv
        14 сентября в 23:49
        Ювентус на классе, спокойно громит соперника 3-0
        Belgie2020
        Belgie2020 ответ Agamaga........ (раскрыть)
        14 сентября в 23:15
          azkan
          azkan
          14 сентября в 23:01
          Ну тут ясно.
          Bom Bom
          Bom Bom
          14 сентября в 22:59, ред.
          Эффект Макса! Кстати, с 3 мячом повезло - Мората как обычно исполнял коряво
          Oplot
          Oplot
          14 сентября в 22:55
          Ювентус неплохо играет молодцы,видно что появляется командная игра
          fanliverpoolfan 777
          fanliverpoolfan 777
          14 сентября в 22:51
          Поставили пенальти левейший
          Agamaga........
          Agamaga........
          14 сентября в 22:50
          Балласт ушёл и Ювентус раскрылся
          Димон Булыкин
          Димон Булыкин
          14 сентября в 22:48, ред.
          Неожиданно, думал, Юве тут будет очень сложно.
          Ironigor
          Ironigor Точный счет 1:3
          14 сентября в 19:59
          Очень интересный матч предстоит отметить. И Мальме не тот соперник который может напугать старушку , которая кстати находится сейчас в очень не простой ситуации с уходом Рона и новым тренером , который не может ещё поставить игру Юве. Но я даже исходя из этого всего, и даже то что Юве придётся играть в гостях, поставлю на победу Юве с Победой в два мяча.
          Дoбрыня
          Дoбрыня 1:2
          14 сентября в 19:07
          Сами видите нынешнее состояние «Юве». Может сказался уход Роналду, либо Аллегри никак не может построить свою игру и команду ищет себя, но чуйка, что и сегодня не будет добыта первая победа в сезоне. «Мальмё» может легко будет победить на своём поле, но в Швеции в родных стенах, «старой сеньоре» будет ещё сложнее, чем в Неаполе. Думаю, что голы будут от той и другой команды и мировой расход, но я возьму «обе забьют».
          Борислaв
          Борислaв 1:2
          14 сентября в 19:04
          Мальмё впервые за долгое время возвращается в еврокубки. Последний раз очный матч против Ювентуса они проводили в 2014 году и оба матча проиграли 2:0. Ювентус избавился от Роналду, который уже зажигает в Юнайдет. Произошла смена тренера и дела в итальянской серии А обстоят не лучшим образом. Мальмё тоже не слишком хорошо начал сезон, однако, сегодня не думаю, что они проиграют крупно.
          Накир
          Накир 1:2
          14 сентября в 19:01
          Лига чемпионов и Мальмё встречает Ювентус великий и могучий когда то которым был ))), и не буду рисковать , беру просто гол хозяев отталкиваясь от статистики , во всех матчах хозяева забивают , так что не думаю, что эта серия прервётся на Ювентусе , тем более Ювентус в ужасном состоянии , а говорили им не нужен Роналдо , как ушёл уже два поражения в ряд , что это ?) случайность ?), тем более Кьеза на больничном , могут и проиграть юви , беру гол хозяев за 1,6.
          marut
          marut 1:2
          14 сентября в 18:59
          Не знаю насколько Мальме хватит в этом розыгрыше, но все на что может это команда рассчитывать, так это набор очков с таким Ювентусом. С другой стороны Аллегри срочно пора менять игру и начать отлаживать командные связи. И вот тут я больше уверен в победе Ювентуса. Все таки индивидуальный класс команды Ювентус в данном случае явно превосходит класс игроков Мальме.
          Сидор новый
          Сидор новый 1:2
          14 сентября в 18:56
          Я думаю, что у Ювентуса есть шанс одержать победу, несмотря на все проблемы команды в чемпионате. Наконец вернулись в состав сборники из южной америки, что должно основательно подкрепить проблемы в составе. Команда должна собраться и наконец победить.
          Свeтозар
          Свeтозар 1:2
          14 сентября в 18:52
          “Ювентус” все еще без побед в этом сезоне, возможно подопечные Аллегри сумеют наконец-то выиграть уже в рамках еврокубков но победу не рискну взять возьму тотал больше жёлтых даже своей лиге Мальмё много зарабатывает да и Ювентус на нервозе.
          Рaтмир
          Рaтмир 1:2
          14 сентября в 18:48
          Достаточно мутное противостояние учитывая что сейчас итальянский клуб находится в ужасном состоянии здесь может быть все что угодно но я думаю что если Ювентус в этом матче проиграет то это будет просто огромный позор проиграть в команде которая стоит как у них самый дешёвый игрок, поэтому не буду рисковать возьму просто чистую победу Ювентус, Я повторюсь Ювентус нестабильный.
          idres
          idres 1:2
          14 сентября в 18:45
          Несмотря на все трудности, «Ювентус» мастеровитее сильнее. Если качественно сыграет в обороне, без придумок и привозов, то победит. В «Ювентус» может сконцентрированно сыграть в обороне. А в атаке есть кому забить — Дибала, Мората, Кьеза.
          dadrail
          dadrail 1:2
          14 сентября в 18:42
          Мальме уже совершил подвиг – команда преодолела отбор длинной в два месяца, что достойно уважения. Ювентус переживает перестройку, что пока негативно сказалось на старте в Серии А. По моему мнению, сегодня туринский клуб сумеет собрать всю волю в кулак и прервать серию неудач. Старая сеньора мощнее хозяев по уровню исполнителей, да и в мотивации ни в чем не уступит чемпиону Швеции.
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100