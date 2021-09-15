В 16 Меньян Мик Голов пропущено: 3 Спасений: 6 Пенальти отражено: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

З 2 Калабрия Давиде Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 7 Всего навесов: 2 Выносы: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 24 Кьер Симон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Блоки: 2 Перехваты: 2 Выносы: 6 Пасы: 45 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 23 Томори Фикайо Отборы: 2 Блоки: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 90

З 19 Эрнандес Тео Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 29 Точность пасов: 27 Минут сыграно: 90

П 4 Беннасер Исмаэль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 71

П 79 Кессье Франк Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 56 Салемакерс Алексис Отборы: 3 Пасы: 17 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 62

П 10 Диас Браим Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

П 17 Леау Рафаэл Голевые передачи: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Пасы: 9 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 62

Н 12 Ребич Анте Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 3 Пасы: 11 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 83

Запасные игроки

В 1 Тэтэрушану Чиприан

В 96 Юнгдаль Андреас

З 5 Балло-Туре Фоде

З 46 Габбиа Маттео

З 20 Калулу Пьер

З 13 Романьоли Алессио

З 25 Флоренци Алессандро Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 28

П 27 Мальдини Даниэль Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 13

П 8 Тонали Сандро Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 19

Н 9 Жиру Оливье Ударов всего: 1 Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 28

Пропускают

(П) - Травма

Не играл с 12.09.21 , с ним 3 из 19 очков в нац. чемпионате Бакайоко Тьему (П) - Травма

(Н) - Травма ахиллова сухожилия

Не играл с 12.09.21 , с ним 3 из 19 очков в нац. чемпионате Ибрагимович Златан (Н) - Травма ахиллова сухожилия