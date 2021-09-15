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Ливерпуль - Милан
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Брюгге - Пари Сен-Жермен
Атлетико - Порту
Спортинг - Аякс
Интер - Реал

Протокол матча Ливерпуль против Милан

Ливерпуль Логотип футбольный клуб Ливерпуль 3:2 Логотип футбольный клуб Милан Милан
Ливерпуль
3 : 2
завершен
15 сентября 2021, 22:00
среда
Стартовый состав
Цена (млн. €): 517 - 321
Очков за игру в нац. чемп.: 2.5 - 3
Средний возраст: 26.8 - 24.5
Средний рост: 182.6 - 182.6
Легионеров: 8 - 10
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 1 - 3
Милан
Лига чемпионов 2021/2022, 1 тур
Стадион Энфилд Роуд
Телетрансляция: Матч! Футбол 1
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.445.096.96
Фонбет 1.42 4.60 7.80
1XBET 1.49 4.68 7.60
BetBoom 1.48 4.61 6.87
 
14' (1:0) Нереализованный пенальти Салах Мохамед (11)
 
49' (2:2) Салах Мохамед (11) (Ориги Дивок (27))
 
63' Ориги Дивок (27) уходит с поля, Мане Садио (10) вышел на поле
 
69' (3:2) Хендерсон Джордан (14)
 
2
71' Жота Диого (20) уходит с поля, Джонс Кертис (17) вышел на поле
71' Кейта Наби (8) уходит с поля, Алькантара Тьяго (6) вышел на поле
 
2
84' Салах Мохамед (11) уходит с поля, Окслейд-Чемберлен Алекс (15) вышел на поле
84' Хендерсон Джордан (14) уходит с поля, Милнер Джеймс (7) вышел на поле
 
90+3' Милнер Джеймс (7)
 
9' (1:0) Автогол Томори Фикайо (23)
 
13' Беннасер Исмаэль (4)
 
42' (1:1) Ребич Анте (12) (Леау Рафаэл (17))
 
44' (1:2) Диас Браим (10) (Эрнандес Тео (19))
 
61' Диас Браим (10)
 
2
62' Леау Рафаэл (17) уходит с поля, Жиру Оливье (9) вышел на поле
62' Салемакерс Алексис (56) уходит с поля, Флоренци Алессандро (25) вышел на поле
 
71' Беннасер Исмаэль (4) уходит с поля, Тонали Сандро (8) вышел на поле
 
83' Ребич Анте (12) уходит с поля, Мальдини Даниэль (27) вышел на поле
Голы
Томори Фикайо 1:0(А) 9’
42’ 1:1 Ребич Анте
ассистент Леау Рафаэл
44’ 1:2 Диас Браим
ассистент Эрнандес Тео
Салах Мохамед
ассистент Ориги Дивок 		2:2 49’
Хендерсон Джордан 3:2 69’
Наказания
13’ Беннасер Исмаэль
61’ Диас Браим
Милнер Джеймс 90+3’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
62’ Флоренци Алессандро Салемакерс Алексис
62’ Жиру Оливье Леау Рафаэл
Мане Садио Ориги Дивок 63’
Джонс Кертис Жота Диого 71’
Алькантара Тьяго Кейта Наби 71’
71’ Тонали Сандро Беннасер Исмаэль
83’ Мальдини Даниэль Ребич Анте
Окслейд-Чемберлен Алекс Салах Мохамед 84’
Милнер Джеймс Хендерсон Джордан 84’
Статистика
 23 Удары по воротам 7
8 Удары в створ 4
11 Фолы 10
15 Угловые 2
1 Офсайды 3
61% Владение мячом 39%
1 Cэйвы 6
1 Предупреждения 2
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Все комментарии
санек002
санек002
16 сентября в 09:50
нашим пешеходам и мазилам не светит в европе!
milanetto9
milanetto9
16 сентября в 09:10
эх жаль не увезли ничью но объективно на сегодняшний день Ливерпуль самый сильный соперник был для Милана в этой группе.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 сентября в 07:57
Милан не плохо выглядел, жаль, что не смогли увезти ничью.
sir_Alex
sir_Alex
16 сентября в 07:44
Суперматч.
Klaus-S
Klaus-S ответ Альфи (раскрыть)
16 сентября в 07:37
А что именно против Милана? Вы статистику посмотрите. Тотальное преимущество Ливерпуля во всем. Закономерная победа.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
16 сентября в 02:58
Хендо классно "всадил" победный гол!!!
протон
протон
16 сентября в 02:21
милан молодцы!! дали достойный бой. матч просто нет слов это безумие!!!!огромное количество эмоций. меньян отличный кипер производит очень хорошое впечатление. прям окунулся в те самые времена когда милан был грозной силой.
Шикарная Лига Чемпионов, шикарный матч. Все таки болельщики на трибунах заряжают футболистов показывать классный футбол!
протон
протон
16 сентября в 01:34, ред.
интересно. у меня такой глюк ? цифры страниц заплывают на верхний этаж ... цифры которые относятся к верхней позиции сайта
протон
протон
16 сентября в 01:30
ВЕЛИКИЙ ФИНАЛ ЛЧ-2005 счет был 3-3...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
16 сентября в 01:05
от души Спасибо обеим командам за прекрасный футбольный вечер!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
16 сентября в 01:02
сколько же нервов уходит болея за красных!!!!)))))))) к середине первого тайма думаю, что многие уже предвкушали разгром россонери, когда показали Мальдини на трибуне - вид у него был удручённый.. и тут два выхода, две атаки и два гола....как холодный душ!)
Красавчики красные всё равно дожали и Заслуженно Победили! Ливерпуль с Победой, Молодцы!
Zhgoon
Zhgoon ответ untura88 (раскрыть)
16 сентября в 00:22
Кстати, очень странное решение. Первый пас — Кьер вне игры, но он и не участвует в эпизоде, но во время навеса он уже был в игре.
fanliverpoolfan 777
fanliverpoolfan 777
16 сентября в 00:16
    Zhgoon
    Zhgoon ответ Bеликий_Князь_вернулся (комментарий удален) (раскрыть)
    16 сентября в 00:16
    Вашим зебрам через три дня с этим же «Миланом» играть. Думаю, будет веселый матч.
    Zhgoon
    Zhgoon
    16 сентября в 00:14
    Крутец, а не игра. Дать бой «Ливерпулю» и пощекотать Клоппу нервы на Энфилде это крутой дебют. Ну, и состав у «Милана» очень молодой, получили замечательное боевое крещение. Ждем такой же красивой игры и с остальными противниками.
    Если смотреть по игре, то обе команды заслуживают пройти в плей-офф, а вот «Атлетико» и «Порту» выдали скукотищу с 3 ударами в створ. В принципе, чего еще ожидать от команд, играющих вторым номером.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ fanliverpoolfan 777 (раскрыть)
    16 сентября в 00:13
    Спасибо Далглишу за Хендо
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ dzvinka (раскрыть)
    16 сентября в 00:12
    Или найти и купить второго Цимикаса на правый фланг
    fanliverpoolfan 777
    fanliverpoolfan 777
    16 сентября в 00:09
    Спасибо Хендерсону за победу.
    протон
    протон
    16 сентября в 00:06
    Два лучших клубов детства
    Просто шикарный матч ! Шикарный Ливерпуль ! Отличный Милан !! Спасибо за вечер! НАСТОЯЩИЙ ВЕСЕЛЫЙ ИГРАЮЩИЙ ЛИВЕРПУЛЬ О КОТОРОМ МЫ ПОЗАБЫЛИ!
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    16 сентября в 00:04
    Это легендарное противостояние спустя 16 лет вновь порадовало. Спасибо командам
    Альфи
    Альфи
    16 сентября в 00:03
    Как же я рада видеть Милан в ЛЧ, и первый же огненный матч, вот вот же всегда этому Ливерпулю.... Но как порадовало ,что бомжару Клоппа чуть инфаркт не хватил. Хоть и все против Милана и группа и тренер так себе, но держись и побеждай МИЛАН!
    fanliverpoolfan 777
    fanliverpoolfan 777 ответ dzvinka (раскрыть)
    16 сентября в 00:02
    Да нету у нас больше правого защитника, нету глубины состава приходится выпускать этого бегунка, второй сезон уже сдал, ошибки в обороне не успевает , вроде бегун легко проходят, навесы некуда, удары по воробям, если не прибавит в этом сезоне, можно его отправить в Париж.
    allemz
    allemz
    16 сентября в 00:00
    Милан неплохо камбекнул в ЛЧ после многолетнего отсутствия, достойная игра. А мерсисайдцев, конечно же, с победой. Все английские команды победили кроме МЮ, биты молодыми мальчиками суммарной стоимостью стартового состава в 32 ляма, когда рыбак выпустил на 600 лямов
    fanliverpoolfan 777
    fanliverpoolfan 777
    15 сентября в 23:59
    Вообще должны были выносить Милан на одной ноге 4-0 , если не ошибки Арнольда, сами усложнили себе игру, в каждом матче Ливерпуля Валидольчик умеет, Ливерпуль устраивать шоу. Хороший матч спасибо Милану за матч этот матч был исторический принцепиальным, и вообще с Итальянскими командами есть у нас ненавесть, спасибо Хендо за победу, важные три очка, такой Милан можно и на Сан Сиро выносить, Желаю им вышвырнуть Атлетико из лч.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    15 сентября в 23:58
    Шикарный матч. С победой красных
    Comentarios
    Comentarios
    15 сентября в 23:56
    Лучше бы этот матч показали по матч тв
    dzvinka
    dzvinka
    15 сентября в 23:56
    Матч триллер, а как по другому между этими командами.
    Рад победе Ливерпуля,
    ну а все остальное уже сказано и не раз.
    L. F. С.
    L. F. С.
    15 сентября в 23:56
    Одна из тех игр, которые не хочется, чтобы заканчивалась.
    13 ударов за первые 15 минут - такого вообще не припомню сколько смотрю футбол. Шикарное возвращение футбола на Энфилд!
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    15 сентября в 23:55
    Ливерпуль с победой!)
    Милан выступил достойно💪
    sihafazatron
    sihafazatron
    15 сентября в 23:55
    с победой ливерпуль, молодцы!))
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