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Милан - молодцы, терпели, держались и дождались таки своих резких атак, как раз через стандартное слабое место - фланг Трента. Тайм огненный - жду второй не хуже первого )))
Милан - молодцы, терпели, держались и дождались таки своих резких атак, как раз через стандартное слабое место - фланг Трента. Тайм огненный - жду второй не хуже первого )))
Если смотреть по игре, то обе команды заслуживают пройти в плей-офф, а вот «Атлетико» и «Порту» выдали скукотищу с 3 ударами в створ. В принципе, чего еще ожидать от команд, играющих вторым номером.
Если смотреть по игре, то обе команды заслуживают пройти в плей-офф, а вот «Атлетико» и «Порту» выдали скукотищу с 3 ударами в створ. В принципе, чего еще ожидать от команд, играющих вторым номером.