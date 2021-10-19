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ЛЧмания
Прогнозы на точный счет и итоговую таблицу ЛЧ
В ЛЧ делать нечего
Максимум с такой игрой-это ЛЕ
В ЛЧ делать нечего
Максимум с такой игрой-это ЛЕ
Попту поопытней .
Делают ставку на ЛЧ.
Попту поопытней .
Делают ставку на ЛЧ.
Милан походу пролетел мимо евровесны.
В любом случае удачи)
Милан походу пролетел мимо евровесны.
В любом случае удачи)
Во-вторых отличная позиция для растрела впереди бегущей тройки, ахаха)
Ну и в третьих, про победу милана я уже два тура слышу, но в графе "очки" всё тот же НОЛЬ😂😂😂
Во-вторых отличная позиция для растрела впереди бегущей тройки, ахаха)
Ну и в третьих, про победу милана я уже два тура слышу, но в графе "очки" всё тот же НОЛЬ😂😂😂