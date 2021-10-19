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Аякс - Боруссия
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Интер - Шериф

Протокол матча Порту против Милан

Порту Логотип футбольный клуб Порту 1:0 Логотип футбольный клуб Милан Милан
Порту
1 : 0
завершен
вчера, 22:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 157 - 200.1
Очков за игру в нац. чемп.: 2.5 - 2.8
Средний возраст: 26.9 - 26.3
Средний рост: 181.6 - 184.7
Легионеров: 6 - 9
Схемы: 4-4-2 - 4-2-3-1
Серия побед: 2 - 2
Милан
Лига чемпионов 2021/2022, 3 тур
Стадион Драгау (Порту)
Порту Логотип футбольный клуб Порту 1:0 Логотип футбольный клуб Милан Милан
90:00
Порту
Милан
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.433.443.07
Фонбет 2.25 3.35 3.30
Мелбет 2.14 3.85 3.28
1XBET 2.31 3.48 3.36
BetBoom 2.23 3.51 3.28
    Еще
     
    3' Оливейра Сержиу (27)
     
    38' Урибе Матеус (8)
     
    46' Венделл (22) уходит с поля, Сануси Заиду (12) вышел на поле
     
    65' (1:0) Диас Луис (7) (Тареми Мехди (9))
     
    2
    67' Эванилсон (30) уходит с поля, Корона Хесус (17) вышел на поле
    67' Оливейра Сержиу (27) уходит с поля, Витинья (20) вышел на поле
     
    84' Тареми Мехди (9) уходит с поля, Мартинес Тони (29) вышел на поле
     
    90+1' Отавио (25) уходит с поля, Груич Марко (16) вышел на поле
     
    16' Томори Фикайо (23)
     
    20' Жиру Оливье (9)
     
    2
    58' Балло-Туре Фоде (5) уходит с поля, Калулу Пьер (20) вышел на поле
    58' Жиру Оливье (9) уходит с поля, Ибрагимович Златан (11) вышел на поле
     
    59' Томори Фикайо (23) уходит с поля, Романьоли Алессио (13) вышел на поле
     
    67' Тонали Сандро (8) уходит с поля, Бакайоко Тьему (41) вышел на поле
     
    81' Калулу Пьер (20)
     
    82' Крунич Раде (33) уходит с поля, Мальдини Даниэль (27) вышел на поле
     
    87' Ибрагимович Златан (11)
     
    90' Леау Рафаэл (17)
    Голы
    Диас Луис
    ассистент Тареми Мехди     		1:0 65’
    Наказания
    Оливейра Сержиу 3’
    16’ Томори Фикайо
    20’ Жиру Оливье
    Урибе Матеус 38’
    81’ Калулу Пьер
    87’ Ибрагимович Златан
    90’ Леау Рафаэл
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Сануси Заиду Венделл 46’
    58’ Калулу Пьер Балло-Туре Фоде
    58’ Ибрагимович Златан Жиру Оливье
    59’ Романьоли Алессио Томори Фикайо
    Корона Хесус Эванилсон 67’
    Витинья Оливейра Сержиу 67’
    67’ Бакайоко Тьему Тонали Сандро
    82’ Мальдини Даниэль Крунич Раде
    Мартинес Тони Тареми Мехди 84’
    Груич Марко Отавио 90+1’
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 4
    		2 Удары в створ 1
    		14 Фолы 18
    		7 Угловые 1
    		1 Офсайды 3
    		53% Владение мячом 47%
    		1 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    witynchik
    witynchik
    сегодня в 14:08
    Мдааа...
    В ЛЧ делать нечего
    Максимум с такой игрой-это ЛЕ
    Анатолий Калашников
    Анатолий Калашников
    сегодня в 04:50
    Консейсау норм тренер. Пора в топ 5.
    Попту поопытней .
    Делают ставку на ЛЧ.
    протон
    протон
    сегодня в 00:51
    Жалко Милан. Более-менее достойное возвращение в ЛЧ все-таки не удалось ((
    Nazi
    Nazi
    сегодня в 00:13
    Унылый матч унылых команд. Что они вообще делают в ЛЧ?
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 00:09
    чисто по счету самая скучная игра получилась))
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    сегодня в 00:09
    Ну хотя бы ничью должны были зацепить сегодня..
    Милан походу пролетел мимо евровесны.
    В любом случае удачи)
    Туринский_экспресс
    Туринский_экспресс
    сегодня в 00:03
    Портосы красавцы, жаль что лишь один момент реализовали. Обязаны были 5:0 рвать.
    Туринский_экспресс
    Туринский_экспресс ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 00:02
      Мысыктар
      Мысыктар
      вчера в 23:41
      есть над чем работать.
      Zhgoon
      Zhgoon
      вчера в 23:30
      Хлам, а не состав. «Милан» сам на себя не похож. Атаки абсолютно никакой, опорка похожа на сплошной проходной двор. Удивительно, что счет еще не 0-3.
      juvenale
      juvenale
      вчера в 23:28
      милану можно попрощаться с еврокубками
      Zhgoon
      Zhgoon
      вчера в 22:16
      «Милан» как всегда первые полчаса будет валять дурака и только потом начнут просыпаться.
      Туринский_экспресс
      Туринский_экспресс
      вчера в 22:07
      Блин, штанга. Отскочил милан(
      Zhgoon
      Zhgoon
      вчера в 22:07
      Ого, какой голешник чуть не прилетел от «Порту». Дефицит в составе капец как сказывается.
      Секретарь Моисеева
      Секретарь Моисеева победа гостей
      вчера в 20:55
      Наш Милан уверенно победит потому что мы короли эльче
      Brooklyn888
      Brooklyn888
      вчера в 20:28
      Милан! Милан!
      beefs
      beefs победа хозяев или ничья
      вчера в 20:18
      В этой игре встречаются неудачники первых туров Лиги чемпионов, что может добавить градусов на футбольном поле и мотивации игрокам. По нашему мнению, сегодня фаворитом являются «драконы», у которых было больше времени на восстановление и практически нет потерь, в отличии от гостей.
      УЕСКА
      УЕСКА Тотал меньше хозяев 1
      вчера в 18:26
      Милан проиграл Атлетико и Ливерпулю но в обоих матчах играл хорошо и просто не повезло что остался без очков. Португальцев нужно обязательно обыгрывать чтобы сохранить шансы на выход в плей офф.
      Антон Белянкин
      Антон Белянкин тотал больше (2.5)
      вчера в 14:00
      Почему такой прогноз? Тут всё просто. Милан в этом сезоне играет в весьма атакующий футбол. В редком матче с их участием забивается меньше трёх голов. Думаю и этот матч не станет исключением.
      Мысыктар
      Мысыктар ответ Туринский_экспресс (раскрыть)
      вчера в 12:25
      ну какие вы сеньоры?хахаха.
      Туринский_экспресс
      Туринский_экспресс ответ Мысыктар (раскрыть)
      вчера в 11:49
      Ну во-первых мы сеньоры, сеньориты наши в своей лиге идут первыми.
      Во-вторых отличная позиция для растрела впереди бегущей тройки, ахаха)
      Ну и в третьих, про победу милана я уже два тура слышу, но в графе "очки" всё тот же НОЛЬ😂😂😂
      Мысыктар
      Мысыктар ответ Туринский_экспресс (раскрыть)
      вчера в 11:43
      только победа Милана,кстати как там на 7 месте сеньориты?
      Туринский_экспресс
      Туринский_экспресс
      вчера в 06:17
      За портков, милан пусть продолжает в том же духе. Ожидаем очередной потери очков.
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