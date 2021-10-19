В 1 Тэтэрушану Чиприан Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 24 Минут сыграно: 90

З 5 Балло-Туре Фоде Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 7 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 58

З 2 Калабрия Давиде Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

З 24 Кьер Симон Блоки: 2 Перехваты: 1 Выносы: 6 Пасы: 43 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 90

З 23 Томори Фикайо Фолов совершено: 2 Блоки: 2 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 59

П 4 Беннасер Исмаэль Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

П 33 Крунич Раде Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 82

П 56 Салемакерс Алексис Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 29 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 90

П 8 Тонали Сандро Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 66

Н 9 Жиру Оливье Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 58

П 17 Леау Рафаэл Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 90 Деспланше Себастьяно

В 96 Юнгдаль Андреас

З 46 Габбиа Маттео

З 20 Калулу Пьер Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 32

З 13 Романьоли Алессио Фолов совершено: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 31

П 41 Бакайоко Тьему Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 24

П 27 Мальдини Даниэль Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8

Н 11 Ибрагимович Златан Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 32

Пропускают

(Н) - Простуда

Не играл с 03.10.21 , с ним 19 из 22 очков в нац. чемпионате Диас Браим (Н) - Простуда

(В) - Травма запястья

Не играл с 10.10.21 , с ним 19 из 22 очков в нац. чемпионате Меньян Мик (В) - Травма запястья

(Н) - Травма бедра

Не играл с 03.10.21 , с ним 3 из 22 очков в нац. чемпионате Мессиас Жуниор (Н) - Травма бедра

(Н) - Травма лодыжки

Не играл с 16.10.21 , с ним 22 из 22 очков в нац. чемпионате Ребич Анте (Н) - Травма лодыжки

(З) - Травма колена

Не играл с 28.09.21 , с ним 13 из 22 очков в нац. чемпионате Флоренци Алессандро (З) - Травма колена