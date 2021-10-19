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Порту - Милан
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Протокол матча Шахтёр против Реал

Шахтёр Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк) 0:5 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) Реал
Шахтёр
0 : 5
завершен
вчера, 22:00
Стартовый состав
Цена (млн. €): 121.5 - 440
Очков за игру в нац. чемп.: 2.4 - 2.1
Средний возраст: 24.6 - 27.9
Средний рост: 177.3 - 181.2
Легионеров: 9 - 10
Схемы: 4-2-3-1 - 4-3-3
Серия побед: 1 - 0
Реал
Лига чемпионов 2021/2022, 3 тур
Стадион НСК Олимпийский
Шахтёр Логотип футбольный клуб Шахтёр (Донецк) 0:5 Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид) Реал
90:00
Шахтёр
Реал
До начала 2 тайма
2-й тайм скоро начнется
HT
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.434.161.65
Мелбет 5.12 4.10 1.69
1XBET 5.10 4.08 1.74
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    37' (0:1) Автогол Кривцов Сергей (4)
     
    3
    46' Антонио Маркос (8)
    46' Тете (14) уходит с поля, Марлос (11) вышел на поле
    46' Соломон Манор (19) уходит с поля, Антонио Маркос (8) вышел на поле
     
    74' Фернандо (99) уходит с поля, Мудрик Михаил (20) вышел на поле
     
    75' Исмаили (31) уходит с поля, Корниенко Виктор (44) вышел на поле
     
    79' Патрик Алан (21) уходит с поля, Степаненко Тарас (6) вышел на поле
     
    51' (0:2) Винисиус Жуниор (20) (Модрич Лука (10))
     
    56' (0:3) Винисиус Жуниор (20) (Бензема Карим (9))
     
    65' (0:4) Родриго (21) (Винисиус Жуниор (20))
     
    69' Менди Ферлан (23) уходит с поля, Марсело (12) вышел на поле
     
    3
    78' Кроос Тони (8) уходит с поля, Вальверде Федерико (15) вышел на поле
    78' Модрич Лука (10) уходит с поля, Камавинга Эдуардо (25) вышел на поле
    78' Родриго (21) уходит с поля, Асенсио Марко (11) вышел на поле
     
    87' Милитао Эдер (3) уходит с поля, Вальехо Хесус (5) вышел на поле
     
    90+1' (0:5) Бензема Карим (9) (Асенсио Марко (11))
    Голы
    37’ 0:1(А) Кривцов Сергей
    51’ 0:2 Винисиус Жуниор
    ассистент Модрич Лука
    56’ 0:3 Винисиус Жуниор
    ассистент Бензема Карим
    65’ 0:4 Родриго
    ассистент Винисиус Жуниор
    90+1’ 0:5 Бензема Карим
    ассистент Асенсио Марко
    Наказания
    Антонио Маркос 46’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Марлос Тете 46’
    Антонио Маркос Соломон Манор 46’
    69’ Марсело Менди Ферлан
    Мудрик Михаил Фернандо 74’
    Корниенко Виктор Исмаили 75’
    78’ Вальверде Федерико Кроос Тони
    78’ Камавинга Эдуардо Модрич Лука
    78’ Асенсио Марко Родриго
    Степаненко Тарас Патрик Алан 79’
    87’ Вальехо Хесус Милитао Эдер
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 23
    		4 Удары в створ 10
    		7 Фолы 2
    		4 Угловые 6
    		2 Офсайды 1
    		42% Владение мячом 58%
    		6 Cэйвы 4
    		1 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Brooklyn888
    Brooklyn888
    сегодня в 19:01
    С победой Реал Мадрид !! Идём дальше к победам впереди Классико !
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 14:40
    Без шансов и без вариантов для горняков! Огромное количество ударов по воротам Шахтера в итоге воплотилось аж в 5 голов) Винисиус просто лучший!
    Всех преданных королевичей с заслуженной разгромной победой!
    Hala Madrid!
    witynchik
    witynchik
    сегодня в 14:06
    Позорище!
    Зачем тогда вообще выходить в групповой этап
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 11:27, ред.
    Винисиус пол команды Шахтер один обыгрывает. Как сказал Генич это просто Винисиущееее.
    X-GadZ
    X-GadZ
    сегодня в 09:48
    Шахта дно
    vitechechek
    vitechechek ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 09:42
    Не совсем понимаю в чем виноват Палкин??
    feris1
    feris1
    сегодня в 08:25
    Реал с победой!
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    сегодня в 08:25
    Оборона Шахтера это нечто, Винисиус на детских финтах пол команды проходит в штрафной и забивает, да и вообще делал, что хотел, Бензема одного бросают... неудивительно что 5
    Ислам0926
    Ислам0926
    сегодня в 07:39
    Шахтер забронировал 4 место а что если еще раз проиграть Шерифу ??? Может тогда Реал или Интер займут 3 место?
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:03
    большая разница в классе была грамотно реализована
    амурец
    амурец
    сегодня в 01:11
    Реал просто на классе разнёс Шахтёр
    Comentarios
    Comentarios
    сегодня в 00:49
    Тут еще покруче Аякса
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:36
    Ну, у меня, точно нет никаких иллюзий. Что касается Шахтера, то я говорил и буду говорить, пока в клубе Палкин- команда будет деградировать. Пока, в клубе не появится мудрый тренер- никакие игроки, даже самые хорошие не помогут.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:30, ред.
    Игроки в "Шахтёре" в принципе хорошего уровня и если бы проводился отдельный чемпионат Восточной Европы, команда была бы претендентом на чемпионский титул. Вы забываете о простой вещи, а именно: в донецкую команду не приходят и не придут футболисты высокого уровня, а отсюда все их неудачи на международной арене. Как, кстати, и российского всем известного "супер" - клуба . Как бы "Зенит" ни пыжился и не позиционировал себя "великим", мы прекрасно понимаем, где его истинное место в европейской футбольной иерархии. Просто на всё надо смотреть трезвым взглядом и не витать в мечтах по поводу розового будущего российских и украинских клубов.
    allemz
    allemz
    сегодня в 00:26
    Мишу с победой)
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:19
    Согласен.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 00:17
    Неадекватов во всём мире хватает. Думаю, что и среди болельщиков НЕ киевского "Динамо", радующихся поражению дончан, таких в избытке.
    eleven LC
    eleven LC ответ da da da (раскрыть)
    сегодня в 00:12
    😂😂😂
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 00:10
      Mourinho22
      Mourinho22
      сегодня в 00:09
      Завтра продолжение Барселона-Динамо
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      сегодня в 00:06, ред.
      Не понимаю радости и удовлетворения некоторых пользователей в связи с поражением "Шахтёра". Есть в этой радости что-то убого - местечковое и недостойное истинных почитателей футбола.
      shur
      shur
      сегодня в 00:02
      ...с победой!!!
      Capral
      Capral
      сегодня в 00:02
      За всё, что происходит с Шахтёром- ответить должен палкин. В очередной раз, затащил в клуб очередное ПОСМЕШИЩЕ и НИЧТОЖЕСТВО. Неужели Р.Л.Ахметову всё безразлично??? Обидно, если так....
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      сегодня в 00:01
      Шахтер вообще не должен был попадать в ЛЧ. Все по делу
      da da da
      da da da
      вчера в 23:59
      Шахтер лишний в ЛЧ,Реал неплохо,но Барса их обыграет без проблем.
      протон
      протон
      вчера в 23:57
        eleven LC
        eleven LC
        вчера в 23:54
        Сладкая месть за прошлый сезон!
        Шикарная победа Реала
        SHMEL
        SHMEL
        вчера в 23:51
        Кротов вообще отходили так, что не скоро оправятся.
        Абрамджан
        Абрамджан
        вчера в 23:30
        Отоварили днровцев
        Brooklyn888
        Brooklyn888
        вчера в 22:40
        Наконец то))
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