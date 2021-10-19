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Hala Madrid!
Всех преданных королевичей с заслуженной разгромной победой!
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Зачем тогда вообще выходить в групповой этап
Зачем тогда вообще выходить в групповой этап
Шикарная победа Реала
Шикарная победа Реала