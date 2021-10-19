В 1 Куртуа Тибо Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 94

З 4 Алаба Давид Отборы: 1 Выносы: 2 Пасы: 89 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 94

З 23 Менди Ферлан Ударов всего: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 69

З 3 Милитао Эдер Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 87

З 17 Васкес Лукас Фолов заработано: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 88 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 94

П 14 Каземиро Ударов всего: 1 Отборы: 3 Блоки: 1 Пасы: 80 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 94

П 8 Кроос Тони Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Пасы: 82 Точность пасов: 79 Минут сыграно: 78

П 10 Модрич Лука Голевые передачи: 1 Перехваты: 1 Пасы: 72 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 78

Н 9 Бензема Карим Ударов всего: 6 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 47 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 94

Н 20 Винисиус Жуниор Ударов всего: 5 Ударов в створ: 3 Голов забито: 2 Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 32 Минут сыграно: 94

Н 21 Родриго Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 78

Запасные игроки

В 26 Лопес Луис

В 13 Лунин Андрей

З 5 Вальехо Хесус Перехваты: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 7

З 35 Гутьеррес Мигель

З 12 Марсело Ударов всего: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 25

З 6 Начо

П 27 Бланко Антонио

П 15 Вальверде Федерико Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 16

П 25 Камавинга Эдуардо Отборы: 2 Выносы: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 16

Н 11 Асенсио Марко Голевые передачи: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 16

Н 24 Диас Мариано

Пропускают

(Н) - Мышечная травма

Не играл с 07.10.21 , с ним 14 из 17 очков в нац. чемпионате Азар Эден (Н) - Мышечная травма

(Н) - Травма бедра

Не играл с 08.09.21 , с ним 7 из 17 очков в нац. чемпионате Бэйл Гарет (Н) - Травма бедра

(П) - Травма спины

Не играл с 28.09.21 , с ним 14 из 17 очков в нац. чемпионате Иско (П) - Травма спины

(Н) - Травма лодыжки

Не играл с 12.10.21 , с ним 10 из 17 очков в нац. чемпионате Йович Лука (Н) - Травма лодыжки