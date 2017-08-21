«Ахмат» — «Арсенал»: стартовые составы

Стали известны составы «Ахмата» и тульского «Арсенала» на матч 7-го тура чемпионата России.
«Ахмат»: Гудиев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Швец, Митришев, Ахъядов, Лео.
Запас: Городов, Плиев, Кадыров, Бацуев, Бериша, Роши, Раванелли, Садаев.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Горбатенко, Ткачев, Бурчану, Чаушич, Джорджевич.
Запас: Левашов, Березин, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Мингазов, Сикоев, Аджоев, Расич.
В последнем матче «Ахмат» проиграл «Зениту».
Только победа !
Удачи Арсеналу !
Только победа !
Удачи Арсеналу !
Арсеналу в гостях будет потяжелее 12-й Игрок на полном стадионе просто будет шуметь и мешать психологически.
Пушкари! Ничья для вас с родни Победы!
Арсеналу в гостях будет потяжелее 12-й Игрок на полном стадионе просто будет шуметь и мешать психологически.
Пушкари! Ничья для вас с родни Победы!