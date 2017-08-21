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«Ахмат» — «Арсенал»: стартовые составы

21 августа 2017, 18:47
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 2Логотип футбольный клуб Арсенал (Тула)АрсеналМатч завершен

Стали известны составы «Ахмата» и тульского «Арсенала» на матч 7-го тура чемпионата России.

«Ахмат»: Гудиев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Швец, Митришев, Ахъядов, Лео.
Запас: Городов, Плиев, Кадыров, Бацуев, Бериша, Роши, Раванелли, Садаев.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Горбатенко, Ткачев, Бурчану, Чаушич, Джорджевич.
Запас: Левашов, Березин, Хагуш, Денисов, Ярмолицкий, Мингазов, Сикоев, Аджоев, Расич.

В последнем матче «Ахмат» проиграл «Зениту».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
EAGinLE
EAGinLE
21 августа 2017 в 19:54
Только Тула !
Только победа !
Удачи Арсеналу !
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
21 августа 2017 в 19:38
Я думаю Ахмат победит
Алексей Буренин
Алексей Буренин
21 августа 2017 в 19:33
Вперед Ахмат
Shpundya .
Shpundya .
21 августа 2017 в 19:30
4-0
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
21 августа 2017 в 19:29
Удачи Ахмату!)
ermak6848
ermak6848
21 августа 2017 в 19:21
Ну, ж обе команды Заслуживают ПОБЕДЫ !!!
Арсеналу в гостях будет потяжелее 12-й Игрок на полном стадионе просто будет шуметь и мешать психологически.
Пушкари! Ничья для вас с родни Победы!
drug01
drug01
21 августа 2017 в 19:00
Дома Ахмат должен ПОБЕДИТЬ !!!!!
ДАША Д
ДАША Д
21 августа 2017 в 18:56
Кадыров аозьмет микрофон и 2-0 обеспечено
Kaiser ---
Kaiser ---
21 августа 2017 в 18:51
3-1
Гость
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