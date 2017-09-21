Киреенко: «Если мы „Зенит“ прошли, вылетать в 1/8 уже как-то не хочется»

Нападающий «Динамо» СПб Павел Киреенко прокомментировал победу над «Зенитом» в 1/16 финала Кубка России (3:2):

«Незаслуженно было бы, если бы мы, играя в большинстве и ведя 2:0, проиграли такой матч. Собрались под концовку и забили гол.

Был ли этот матч особенным для меня? Да, я играл в „Зените-2“, конечно, мне хотелось сыграть против основного клуба.

Насколько удивлён тем, что судейство было объективным? Не знаю, что тут можно сказать – то свистели в нашу сторону, то в их. Проблемы у судей то были, то нет.

Конечно, чувствуем, что добились исторического результата. И в ФНЛ идём на третьем месте, должна стоять задача выйти в Премьер-Лигу. Если обыграли „Зенит“, можно и остальные клубы. Конечно, хотим выиграть Кубок! Если мы „Зенит“ прошли, вылетать в 1/8 финала уже как-то не хочется».

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