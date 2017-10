Кейн наденет капитанскую повязку в ближайшем матче сборной Англии

Желание Харри Кейна сбылось — нападающий «Тоттенхэма» выведет сборную Англии на матч со Словенией в качестве капитана. Об этом решении сегодня сообщил наставник английской национальной команды Гарет Саутгейт.

«Невероятно горд вести за собой сборную Англию в завтрашнем матче на „Уэмбли“. Очень большая игра», - отметил Кейн.

Gareth Southgate has confirmed that @HKane will captain the #ThreeLions for #ENGSVN.



