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Кейн наденет капитанскую повязку в ближайшем матче сборной Англии

сегодня, 18:43
АнглияАнглия-:-СловенияСловенияЗавтра в 21:45 Не начался

Желание Харри Кейна сбылось — нападающий «Тоттенхэма» выведет сборную Англии на матч со Словенией в качестве капитана. Об этом решении сегодня сообщил наставник английской национальной команды Гарет Саутгейт.

«Невероятно горд вести за собой сборную Англию в завтрашнем матче на „Уэмбли“. Очень большая игра», - отметил Кейн.

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Все комментарии
BagioR
сегодня в 19:59
После Бэксп ни одгого нормального капитана.
Inside91
сегодня в 19:18
Несите салфетки , господа - щас Монолка потечет в три ручья)
Владимир Ушаков
сегодня в 19:14
Мда, лучше бы Кэхиллу дали
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