Кейн наденет капитанскую повязку в ближайшем матче сборной Англии

Желание Харри Кейна сбылось — нападающий «Тоттенхэма» выведет сборную Англии на матч со Словенией в качестве капитана. Об этом решении сегодня сообщил наставник английской национальной команды Гарет Саутгейт.
«Невероятно горд вести за собой сборную Англию в завтрашнем матче на „Уэмбли“. Очень большая игра», - отметил Кейн.
Gareth Southgate has confirmed that @HKane will captain the #ThreeLions for #ENGSVN.— England (@England) 4 октября 2017 г.
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