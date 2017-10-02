Кейн: «Чувствую себя одним из лидеров сборной Англии»

Нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Кейн готов принять на себя функции лидера и надеть капитанскую повязку во время матчей отборочного раунда чемпионата мира-2018 со «Словенией» и «Литвой»:

«Когда на мне была капитанская повязка, я чувствовал особую гордость. Ощущаю себя одним из лидеров команды.

Гарет Саутгейт, тем не менее, сказал, что не собирается торопиться, ведь у нас достаточно много лидеров. Моя задача — забивать голы и сохранить нынешнюю форму в октябре. Важнее всего — доказывать свою болтовню на поле».

Напомним, что полузащитник сборной Англии и одноклубник Кейна Деле Алли получил дисквалификацию и пропустит матч со Словенией.

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