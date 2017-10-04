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УЕФА хочет запретить болельщикам «Спартака» вход на стадион в Севилье

сегодня, 13:42
СевильяСевилья-:-СпартакСпартак01.11.2017 в 22:45 Не начался

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен запретить проход болельщиков «Спартака» на любой сектор и трибуну на стадионе в Севилье во время четвертого тура Лиги чемпионов.

«Цель решения дисциплинарного органа УЕФА заключается в том, чтобы не допустить присутствия болельщиков „Спартака“ на матче. Будут приняты все необходимые меры для обеспечения того, чтобы таким болельщикам, если они будут выявлены, не разрешался доступ на стадион», - говорится в сообщении. 

Ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака».

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Все комментарии
Байкал Иркутск
сегодня в 14:01
Пора уже и Спартаку и остальным болельщикам спросить с "Фратии"!
Ведь их поведения можно расценивать как подкуп со стороны англичан!
Иначе их поведения никак не объяснить!
RIR68
сегодня в 14:00
и это только начало.
Footbolista
сегодня в 13:58
А испанских болельщиков Спартака тоже не пустят?))...
Gunslinger
сегодня в 13:58
Если не пустить на стадион, тогда и город могут разнести вдребезги пополам! :)
Байкал Иркутск
сегодня в 13:57
Ну вот теперь и Евро заговор!
Просто Мутко ответил Fantomas1
сегодня в 13:57
Fantomas1:
Почему молчит Мутко? Не защищает народный клуб? Или он только пилить умеет?
Я не молчу - чемпионство народной команды - это моя заслуга
Т34
сегодня в 13:56
Ну что же, пусть болельщики Спартака поблагодарят тех vыродков, которым до футбола мало интереса, у них интерес один - пошуметь, поскандалить, показать свою безбашенность. Им нет дела до команды, страны и болельщиков. Таких надо вычислять, накладывать на них штраф клуба, да еще и показать на всю страну бессовестные рожи, чтобы вся страна видела наших "героев" и отлучать их от посещения футбольных матчей всех рангов. Это касается лжеболельщиков всех клубов.
konstantin_t
сегодня в 13:54
ключевая фраза тут "если они будут выявлены", объявляется конкурс на лучший грим.
Просто Мутко
сегодня в 13:53
Зачем им стадион в Севилье если есть Соккер )
Fantomas1
сегодня в 13:51
Почему молчит Мутко? Не защищает народный клуб? Или он только пилить умеет?
Гоша Великолепный
сегодня в 13:49
Возразить нечем!Строго,но справедливо!
cska plus
сегодня в 13:48
Дикарям нечего делать в общественном месте.
LOpp
сегодня в 13:46
доигрались пироманы.
Смитерс
сегодня в 13:45
Ну и не надо. настоящие болельщики Спартака, из тех, что едут в Испанию, уже получили инструкции и рассредотачиваются на границе Каталонии.
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