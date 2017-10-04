УЕФА хочет запретить болельщикам «Спартака» вход на стадион в Севилье

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен запретить проход болельщиков «Спартака» на любой сектор и трибуну на стадионе в Севилье во время четвертого тура Лиги чемпионов.



«Цель решения дисциплинарного органа УЕФА заключается в том, чтобы не допустить присутствия болельщиков „Спартака“ на матче. Будут приняты все необходимые меры для обеспечения того, чтобы таким болельщикам, если они будут выявлены, не разрешался доступ на стадион», - говорится в сообщении.



Ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака».

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