УЕФА хочет запретить болельщикам «Спартака» вход на стадион в Севилье

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен запретить проход болельщиков «Спартака» на любой сектор и трибуну на стадионе в Севилье во время четвертого тура Лиги чемпионов.
«Цель решения дисциплинарного органа УЕФА заключается в том, чтобы не допустить присутствия болельщиков „Спартака“ на матче. Будут приняты все необходимые меры для обеспечения того, чтобы таким болельщикам, если они будут выявлены, не разрешался доступ на стадион», - говорится в сообщении.
Ранее УЕФА открыл дисциплинарное дело против «Спартака».
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Ведь их поведения можно расценивать как подкуп со стороны англичан!
Иначе их поведения никак не объяснить!
Ведь их поведения можно расценивать как подкуп со стороны англичан!
Иначе их поведения никак не объяснить!