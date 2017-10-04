Топ-6 клубов АПЛ хотят получать больше денег от ТВ-трансляций

Шесть самых богатых клубов английской Премьер-Лиги («Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал», «Ливерпуль») хотят получать больше денег от телевизионных трансляций. Топ-6 хотят добиться того, чтобы 35 процентов от всей суммы доходов от зарубежных телетрансляций распределялись в зависимости от позиции каждого клуба на финише сезона. Обсуждение нововведения состоится в среду, 4 октября, в Лондоне.

Ранее сообщалось, что Amazon и Facebook заинтересованы в приобретении прав на трансляцию матчей АПЛ.

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