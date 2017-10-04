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Усманов не собирается продавать свою долю в «Арсенале»

сегодня, 18:37

Акционер «Арсенала» Алишер Усманов опроверг слухи о том, что он может продать свою долю мажоритарному акционеру Стэну Кронке.

«Мои 30 процентов акций защищают интересы болельщиков. Мой интерес к „Арсеналу“ с самого начала был долгосрочным, и я намерен приобрести еще акции, если они станут доступными. Хочу заверить болельщиков, что я открыт для этого, готов приобрести акции Кронке и лично, и в консорциуме с кем-то».

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ILOVEMU
сегодня в 19:08
Мегафон поднимет тарифы и станет ген спонсором Арсенала)
ОЛЛС
сегодня в 19:05
А вдруг?
Nazi
сегодня в 18:54
Защищают интересы болельщиков :)

Боже, в чьих руках несчастный Арсенал.

А болельщики этого клуба (реальные, английские, те что раскупают нарасхват годовые абонементы, заполняют трибуны и таскают транспаранты Венгер оут) просто ослы.

Хотя бы после таких издевательских заявлений они просто ДОЛЖНЫ устроить обструкцию клубу, а не Арсену. Но нет.. Они и это проглотят. А венгер добудет очередные 44 ляма в карман владельцев.

Хвала болельщикам Арсенала. Ходите на стадион, гнобите Венгера и торчите вечно в ЛЕ :)
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