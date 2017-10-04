Усманов не собирается продавать свою долю в «Арсенале»

Акционер «Арсенала» Алишер Усманов опроверг слухи о том, что он может продать свою долю мажоритарному акционеру Стэну Кронке.

«Мои 30 процентов акций защищают интересы болельщиков. Мой интерес к „Арсеналу“ с самого начала был долгосрочным, и я намерен приобрести еще акции, если они станут доступными. Хочу заверить болельщиков, что я открыт для этого, готов приобрести акции Кронке и лично, и в консорциуме с кем-то».

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