Усманов не собирается продавать свою долю в «Арсенале»

Акционер «Арсенала» Алишер Усманов опроверг слухи о том, что он может продать свою долю мажоритарному акционеру Стэну Кронке.
«Мои 30 процентов акций защищают интересы болельщиков. Мой интерес к „Арсеналу“ с самого начала был долгосрочным, и я намерен приобрести еще акции, если они станут доступными. Хочу заверить болельщиков, что я открыт для этого, готов приобрести акции Кронке и лично, и в консорциуме с кем-то».
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Боже, в чьих руках несчастный Арсенал.
А болельщики этого клуба (реальные, английские, те что раскупают нарасхват годовые абонементы, заполняют трибуны и таскают транспаранты Венгер оут) просто ослы.
Хотя бы после таких издевательских заявлений они просто ДОЛЖНЫ устроить обструкцию клубу, а не Арсену. Но нет.. Они и это проглотят. А венгер добудет очередные 44 ляма в карман владельцев.
Хвала болельщикам Арсенала. Ходите на стадион, гнобите Венгера и торчите вечно в ЛЕ :)
Боже, в чьих руках несчастный Арсенал.
А болельщики этого клуба (реальные, английские, те что раскупают нарасхват годовые абонементы, заполняют трибуны и таскают транспаранты Венгер оут) просто ослы.
Хотя бы после таких издевательских заявлений они просто ДОЛЖНЫ устроить обструкцию клубу, а не Арсену. Но нет.. Они и это проглотят. А венгер добудет очередные 44 ляма в карман владельцев.
Хвала болельщикам Арсенала. Ходите на стадион, гнобите Венгера и торчите вечно в ЛЕ :)