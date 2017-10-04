Между Румменигге и Хёнессом существуют разногласия

Между председателем правления «Баварии» Карлом-Хайнце Румменигге и президентом клуба Ули Хенессом есть разногласия, утверждают французские СМИ.
Причиной натянутых отношений между двумя является то, что управленцы не могут прийти к единодушному решению, касающегося выбора будущего тренера мюнхенского клуба.
Отмечается, что раньше Хенесс не оценил то, что Румменигге решил прекратить сотрудничество с бывшим тренером «Баварии» Хосепом Гвардиолой. На тот момент Хенесс сидел в тюрьме.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте