Между Румменигге и Хёнессом существуют разногласия

Между председателем правления «Баварии» Карлом-Хайнце Румменигге и президентом клуба Ули Хенессом есть разногласия, утверждают французские СМИ.

Причиной натянутых отношений между двумя является то, что управленцы не могут прийти к единодушному решению, касающегося выбора будущего тренера мюнхенского клуба.

Отмечается, что раньше Хенесс не оценил то, что Румменигге решил прекратить сотрудничество с бывшим тренером «Баварии» Хосепом Гвардиолой. На тот момент Хенесс сидел в тюрьме.

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