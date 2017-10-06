Майкл О'Нил: «Хотя бы проиграли Германии с разницей всего в два мяча»

Главный тренер сборной Северной Ирландии Майкл О'Нил прокомментировал домашнее поражение от Германии (1:3) в отборочном матче ЧМ-2018:

«Ранний пропущенный гол всё усложнил, просто сбил нас с ног. Нам потребовалось время, чтобы оправиться. Мы стали лучше добираться до мяча уже во втором тайме. Если это случилось из-за нашей формы, то это моя вина. Тяжело забрать мяч себе, когда играешь против футболистов вроде Тони Крооса и Матса Хуммельса.

Против Германии у вас не будет слишком много моментов. Это была бонусная игра для нас. Счёт мог бы быть 0:4 или 0:5, но мы смогли хотя бы удержать адекватную разницу мячей».

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