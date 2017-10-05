Аллегри пригласили на бейсбольный матч после его критики в адрес видеоповторов

Президент Федерации бейсбола Италии Андреа Маркон ответил на слова наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который претендует на звание лучшего тренера года, о том, что видеоповторы сделают футбол похожим на бейсбол.

«Ваше предположение заставило меня улыбнуться. Видимо, данное суждение носило отрицательный оттенок. Но я подозреваю, что вы не понимаете предмета обсуждения. Обычно бейсболисты не проявляют неуважения к кому-либо. Поэтому я просто приглашаю вас посмотреть один из наших матчей. И вы увидите, что все паузы абсолютно оправданы и не портят игру. Вероятно, вы найдете что-то интересное в этом».

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