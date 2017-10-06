Саутгейт: «Мы должны стать сильнее, но главное, что Англия едет на чемпионат мира»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу над Словенией (1:0) и выход своей команды в финальную часть ЧМ-2018:

«Нам противостояла команда, которая за весь отборочный турнир пропустила четыре мяча, и вы могли видеть, почему. Мы действовали не так остро, как хотелось бы, но мы гнули свою линию, и, если вы постоянно забиваете голы в концовке, это уже не случайность.

Мы понимали, что сопернику была нужна победа, и он хотел забить. В концовке мы поменяли схему, чтобы попытаться воспользовались этим. Джо Харт сделал несколько важнейших сейвов в нужные моменты, его опыт нам пригодился.

Мы знаем, что должны стать сильнее, но мы едем на чемпионат мира, и это просто фантастика. Думаю, у этой команды есть потенциал, но у нас также чертовски много работы».

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