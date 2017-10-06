Дель Пьеро: «Такой „Наполи“ точно заслуживает Скудетто»

Легендарный игрок «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро похвалил «Наполи» Маурицио Сарри, который в этом сезоне Серии А пока очки не терял.

«„Ювентус“ сейчас более уязвим, чем в предыдущие сезоны. Я до сих пор считаю их главным фаворитом, но с меньшим преимуществом. Этот „Наполи“ точно достоин Скудетто.

Тренер Сарри - очень интересный человек, у него отличный футбольный мозг. В этом сезоне его игроки знают, что нужно делать. Кроме того, инфраструктура клуба растет вместе с уровнем команды.

Большая заслуга в этом президента Де Лаурентиса. Не забывайте, что еще не так давно команда играла в Серии Б. Могут ли они пойти до конца? Трудно сражаться на трех фронтах практически с одним и тем же составом. В конечном итоге команда рискует перестать показывать свою блестящую игру».

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