Берлускони: «С таким количеством денег „Милан“ не мог купить топ-футболиста?»

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони раскритиковал политику нынешних владельцев клуба.

«Я не помню, чтобы какой-либо серьезный клуб подписывал летом 11 новичков. С такими деньгами „Милан“ не мог купить настоящего топ-футболиста?

Объясните мне, как можно оставлять на скамейке Сусо и Бонавентуру? Это очень сильные футболисты.

„Милан“ отдал капитанскую повязку Бонуччи, который долгое время защищал цвета „Ювентуса“. А как же Монтоливо?»

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