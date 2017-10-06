Берлускони: «С таким количеством денег „Милан“ не мог купить топ-футболиста?»

Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони раскритиковал политику нынешних владельцев клуба.
«Я не помню, чтобы какой-либо серьезный клуб подписывал летом 11 новичков. С такими деньгами „Милан“ не мог купить настоящего топ-футболиста?
Объясните мне, как можно оставлять на скамейке Сусо и Бонавентуру? Это очень сильные футболисты.
„Милан“ отдал капитанскую повязку Бонуччи, который долгое время защищал цвета „Ювентуса“. А как же Монтоливо?»
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Некорректно критиковать то, что недавно было твоим.
Сейчас "Милан" еще и отдаст 200 млн.
Некорректно критиковать то, что недавно было твоим.
Сейчас "Милан" еще и отдаст 200 млн.
Кто из топ игроков пойдет в клуб не играющий в ЛЧ?
Левандовски, Суарес, Коста, лучше пойдут в клуб, который является фаворитом в ЛЧ, а не фаворитом за выход в ЛЧ.
Кто из топ игроков пойдет в клуб не играющий в ЛЧ?
Левандовски, Суарес, Коста, лучше пойдут в клуб, который является фаворитом в ЛЧ, а не фаворитом за выход в ЛЧ.