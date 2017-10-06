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    Кто из этих игроков первым уедет в клуб из европейского топ-чемпионата?
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Де Брюйне: «После аренд в „Генк“ и „Вердер“ я решил, что пора уходить из „Челси“»

сегодня, 08:39

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал, когда он понял, что ему пора покидать «Челси», чьи цвета бельгиец защищал раньше. Хавбек присоединился к «синим» в начале 2012 года, но закрепиться в составе не сумел и отправлялся в аренды в «Генк» и «Вердер». В итоге в 2014 году Де Брюйне был продан в «Вольфсбург» за 22 млн евро.

«После этих аренд я предпочел быть проданным. Иначе всё шло по кругу: я хорошо играю в другом клубе, но когда возвращаюсь в „Челси“, то снова становлюсь молодым игроком, которому нужно всё доказывать. Вот поэтому я решил уйти. „Челси“ хотел удержать меня, но я чувствовал, что у меня не будет много шансов в этом клубе».

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Все комментарии
КЭТиК
сегодня в 09:41
В итоге у конкурента оказался.
sihafazatron
сегодня в 09:13
и правильно сделал
Mr.Hellimberg
сегодня в 08:49
ой, да сколько можно?! каждое его интерьвю про Челси. Бомбит, наверно, да неслабо
Шуnя771
сегодня в 08:46
Конкуренция и новое видение тренера...
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