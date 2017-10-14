Валенсия стал первым неевропейцем, который провел 300 матчей за МЮ

Луис-Антонио Валенсия попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на матч с «Ливерпулем» и установил исторический показатель. 32-летний эквадорец стал первым неевропейским футболистом манкунианцев, который провел за «красных дьяволов» 300 матчей.
«Соккер.ру» проводит онлайн-трансляцию данного поединка.
Antonio Valencia is the first non-European to play 300 games for Manchester United. 🇪🇨— Squawka Football (@Squawka) 14 октября 2017 г.
Captain on the day. 🔴 pic.twitter.com/fXNldkGoJh
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