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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 8 тур
14:30 Идет первый тайм, 40’ Ливерпуль 0:0 Ман Юнайтед
17:00 сегодня Тоттенхэм -:- Борнмут
17:00 сегодня Кристал Пэлас -:- Челси
17:00 сегодня Манчестер Сити -:- Сток Сити
19:30 сегодня Уотфорд -:- Арсенал
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 12 тур
17:00 сегодня Норвич Сити -:- Халл Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 8 тур
16:30 сегодня Бавария -:- Фрайбург
16:30 сегодня Герта -:- Шальке-04
19:30 сегодня Боруссия Д -:- РБ Лейпциг
Испания. Примера 2017/2018, 8 тур
17:15 сегодня Хетафе -:- Реал
21:45 сегодня Атлетико М -:- Барселона
Италия. Серия А 2017/2018, 8 тур
19:00 сегодня Ювентус -:- Лацио
21:45 сегодня Рома -:- Наполи
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 13 тур
14:00 Идет второй тайм, 51’ Динамо М 1:0 СКА-Хабаровск
16:30 сегодня Урал -:- Анжи
19:00 сегодня Краснодар -:- ЦСКА
Россия. ФНЛ 2017/2018, 18 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:0 Факел
14:00 50’ Олимпиец 0:2 Кубань
14:00 52’ Крылья Советов 0:1 Ротор
14:00 53’ Динамо СПб 1:0 Спартак-2
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«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы

сегодня, 13:40
ЛиверпульЛиверпуль0 : 0Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедИдет первый тайм

Стали известны стартовые составы на центральный матч 8-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Отметим, что мерсисайдцам придется обойтись без своей ключевой фигуры — Садьо Мане.

«Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Джан, Вейналдум, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Фирмино.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Джонс, Смоллинг, Валенсия, Дармиан, Эррера, Матич, Мхитарян, Марсьяль, Лукаку.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Санчо Панса
сегодня в 15:03
Оба коллектива будут играть практически оптимальными составами! Маур решил сыграть в пять номинальных защитников? Становится интересно. Вперед, Манчестер Юнайтед!
Алексей Буренин
сегодня в 14:56
Болею за Ливерпуль
Tommy Lee 2
сегодня в 14:08
Жаль Байи нет, но в запасе есть Рэшфорд, Мата и Лингард. Блинд так себе
Горожане
сегодня в 14:04
За ничью.
alexov222
сегодня в 14:02
первая проверка МЮ в этом сезоне. жаль Мане нет
Алсидес Гиджиев
сегодня в 13:59
Ливер победит
Teddy Sheringham
сегодня в 13:58
да пусть будет битва !!!!
yudin_duda
сегодня в 13:57
Майк и итальяшка - ужасно...
вoлгoдoн ответил Y.N.W.A.
сегодня в 13:53
Y.N.W.A.:
Ливерпуль. Юнайтед. Энфилд. Что может быть лучше?)
    Ice van Reed
    сегодня в 13:53
    Зрелищный матч должен получиться!!!
    Дима Будаев
    сегодня в 13:52
    0:1 Эшли Янг закрутит арбуз в дальнюю девятку !!! Запомните мои слова 💰👏😜
    Y.N.W.A.
    сегодня в 13:45
    Ливерпуль. Юнайтед. Энфилд. Что может быть лучше?)
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