«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на центральный матч 8-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед». Отметим, что мерсисайдцам придется обойтись без своей ключевой фигуры — Садьо Мане.
«Ливерпуль»: Миньоле, Гомес, Матип, Ловрен, Морено, Джан, Вейналдум, Хендерсон, Коутиньо, Салах, Фирмино.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Джонс, Смоллинг, Валенсия, Дармиан, Эррера, Матич, Мхитарян, Марсьяль, Лукаку.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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