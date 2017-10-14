Президент ПСЖ воспользуется дипломатическим иммунитетом, чтобы избежать наказания

В октябре на главу ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи возбудила уголовное дело прокуратура Швейцарии. Все дело в том, что функционер преподнес в качестве взятки экс-генсеку ФИФА Жерому Вальке виллу в Сардинии.

Чтобы избежать расследования со стороны ФИФА, Аль-Хелаифи намерен воспользоваться дипломатической неприкосновенностью. С 2013 года президент ПСЖ занимает должность министра без портфеля в правительстве Катара.

Ранее сообщалось, что Аль-Хелаифи получил от Вальке права на покупку трансляций матчей ближайших мундиалей.

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