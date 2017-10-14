Каземиро и Варан не попали в заявку «Реала» на матч с «Хетафе»

«Реал» назвал игроков, которые отправились в Хетафе на матч 8-го тура чемпионата Испании.
Зинедин Зидан предпочел оставить дома полузащитника Каземиро и игрока обороны Рафаэля Варана. Оба несколько дней назад принимали участие в матчах своих сборных.
В состав вернулся Карим Бензема, тогда как Даниэль Карвахаль, Гарет Бэйл и Кейлор Навас продолжают восстановление.
📋 #RMLiga— Real Madrid C.F. (@realmadrid) 14 октября 2017 г.
Estos son los 18 convocados para el partido de esta tarde contra el @GetafeCF 👇#RMMovistar pic.twitter.com/DkGeneqg7K
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