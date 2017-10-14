Дибала может остаться в запасе на матч с «Лацио»

Ряд итальянских источников утверждает, что «Ювентус» в матче с «Лацио» намерен сделать выбор в атакующей линии не в пользу Пауло Дибалы.

Ожидается, что Массимилиано Аллегри выпустит в стартовом составе Гонсало Игуаина, Федерико Бернардески и Дугласа Косту. Также впереди может оказаться Марио Манджукич, несмотря на матчи с национальной командой.

При этом «бьянконери» не смогут рассчитывать на травмированных Пьянича, Маркизио, Де Шильо, Хеведеса и Пьяцу.

По слухам, этим летом Лионель Месси выступил против перехода Дибалы в «Барселону».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте