Вилюш: «Думаю, если продолжим работать, то „Ростов“ ожидает взлёт в турнирной таблице»

Защитник «Ростова» Мацей Вилюш в эфире программы «Футбол России» выразил мнение, что команда сможет преодолеть серию неудач и вскоре поднимется в турнирной таблице:

«До перехода в „Ростов“ я знал, что здесь будет строиться новая команда. Большинство футболистов, которые играли в Лиге чемпионов, покинули клуб. Понимал, что для достижения результата команде нужно будет время, чтобы сыграться.

У нас было отличное начало сезона, но в последних матчах нам немного не везёт. Однако даже при отсутствии должного результата команда играет хорошо. Если продолжим работать, думаю, скоро нас ожидает взлёт в турнирной таблице».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте