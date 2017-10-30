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Михалик: «„Локомотиву“ нельзя расслабляться после такой великой победы»

сегодня, 10:29
ЗенитЗенит0 : 3ЛокомотивЛокомотивМатч завершен

Полузащитник «Локомотива» Тарас Михалик после победы над «Зенитом» (3:0) в 15-м туре чемпионата России подчеркнул, что московской команде нельзя почивать на лаврах.

«Это только первый круг, каждая следующая игра на вес золота. Главное после такой великой победы не расслабляться и держать себя в руках.

Не важно, с кем мы играем, главное настраиваться как на последний бой. Если мы, конечно, хотим претендовать на первые места.

У нас хорошая команда, классный тренер — вопросов нет. Но нельзя расслабиться раньше времени. „Спартак“ в прошлом году, когда у них всё пошло-поехало, на каждую игру выходил как на последнюю. Потому и стал чемпионом. Нам надо так же, иначе никак!»

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Все комментарии
antant1
сегодня в 11:34
На счет "великой" конечно сильный перебор, на эмоциях наверное ляпнул)
Майкл59ru
сегодня в 11:04
Как же низко ценит себя и Локомотив Михалик раз победу над Зенитом называет "великой " )
Василий 50
сегодня в 10:59
Михалик глупость сказал.
sir-5
сегодня в 10:49
    sir-5
    сегодня в 10:43
    Позвони в тульский "Арсенал",они тебе скажут,что в этом ничего великого нет. А скоро станет просто будничным делом."Анжи" знает.
    sir_Alex
    сегодня в 10:41
    Расслабляться вообще не надо!
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 10:34
    Чтобы не расслабиться, нужно перестать болтать.
    МапС
    сегодня в 10:31
    Ждём разгрома аббривиатуры!
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