Михалик: «„Локомотиву“ нельзя расслабляться после такой великой победы»

Полузащитник «Локомотива» Тарас Михалик после победы над «Зенитом» (3:0) в 15-м туре чемпионата России подчеркнул, что московской команде нельзя почивать на лаврах.
«Это только первый круг, каждая следующая игра на вес золота. Главное после такой великой победы не расслабляться и держать себя в руках.
Не важно, с кем мы играем, главное настраиваться как на последний бой. Если мы, конечно, хотим претендовать на первые места.
У нас хорошая команда, классный тренер — вопросов нет. Но нельзя расслабиться раньше времени. „Спартак“ в прошлом году, когда у них всё пошло-поехало, на каждую игру выходил как на последнюю. Потому и стал чемпионом. Нам надо так же, иначе никак!»
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Пока меня не раскусили,и не сослали за Можай,
я на футбольную Россию гляжу с седьмого этажа:
"Спартак" я вижу-кукарачу,в глухих тарасовских лесах,
их алкоголика на даче,с огромным спиннингом в руках;
клан Федуна ( мы знаем сами,кого приводит он извне),
Василь Иваныча с усами, и даже муху на говне!
Ты велика,Россия-матерь,и здесь тобою обуян,
грустит один в пустой кровати бухой поэт-хотя бы я;
тебя не в тёмной подворотне,не на "Открытии" убьют,
ещё не завтра,иль сегодня-осталось несколько минут...
Да,впереди -"Севилья" злая,расплата и футбольный яд,
когда придётся как борзая,бежать,куда глаза глядят,
когда позор и юмор сочный на склоне пенсионных дней,
отставка и билет бессрочный от славной Родины моей!
Пока меня не раскусили,к чему испытывать судьбу,
И я по-ангельски красиво с российским матерком уйду
туда ,где пинии и кьянти,где буффонада и Буффон,
и красно-белый рваный бантик, и скорбный колокольный звон ,
вот такова моя судьбина,а начиналось всё не так...
Какая,спартачи,скотина,мне в туфлю сунула пятак???
Пока меня не раскусили,и не сослали за Можай,
я на футбольную Россию гляжу с седьмого этажа:
"Спартак" я вижу-кукарачу,в глухих тарасовских лесах,
их алкоголика на даче,с огромным спиннингом в руках;
клан Федуна ( мы знаем сами,кого приводит он извне),
Василь Иваныча с усами, и даже муху на говне!
Ты велика,Россия-матерь,и здесь тобою обуян,
грустит один в пустой кровати бухой поэт-хотя бы я;
тебя не в тёмной подворотне,не на "Открытии" убьют,
ещё не завтра,иль сегодня-осталось несколько минут...
Да,впереди -"Севилья" злая,расплата и футбольный яд,
когда придётся как борзая,бежать,куда глаза глядят,
когда позор и юмор сочный на склоне пенсионных дней,
отставка и билет бессрочный от славной Родины моей!
Пока меня не раскусили,к чему испытывать судьбу,
И я по-ангельски красиво с российским матерком уйду
туда ,где пинии и кьянти,где буффонада и Буффон,
и красно-белый рваный бантик, и скорбный колокольный звон ,
вот такова моя судьбина,а начиналось всё не так...
Какая,спартачи,скотина,мне в туфлю сунула пятак???