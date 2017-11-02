Азмун тренируется в «Рубине» под присмотром отца

Сегодня «Рубин» провел тренировку в преддверии матча 16-го тура РФПЛ с «Зенитом». Занятие посетил отец нападающего «Рубина» Сердара Азмуна и агент футболиста. Форвард не забил ни одного гола за «Рубин» в первом круге чемпионата и, возможно, в клубе призвали отца как-то повлиять на сына. В клубе отмечали, что проблемы игрока носят чисто психологический характер.

Азмун не забивает уже 756 минут - это самая длинная безголевая серия в его карьере.

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