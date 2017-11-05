Головин пропускает матч с «Локомотивом» из-за травмы

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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 11 тур
15:00 Идет второй тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 0:0 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас
17:15 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед
Испания. Примера 2017/2018, 11 тур
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас
Италия. Серия А 2017/2018, 12 тур
14:30 73’ Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 0:1 Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кьево (Верона)Кьево -:- Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина -:- Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезе
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 16 тур
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СКА-ХабаровскСКА-Хабаровск 1:2 Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Амкар (Пермь)Амкар 1:2 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин -:- Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа
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19:00 сегодня Логотип футбольный клуб МарсельМарсель -:- Логотип футбольный клуб КанКан
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Головин пропускает матч с «Локомотивом» из-за травмы

сегодня, 15:30
ЛокомотивЛокомотив-:-ЦСКАЦСКА16:30 Не начался

Полузащитник ЦСКА Александр Головин не попал в состав «армейцев» на матч 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Как сообщает пресс-служба «красно-синих», Головин пропускает игру из-за мышечного повреждения, полученного на предматчевой тренировке.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию матча.

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Все комментарии
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:02
Саше скорейшего выздоровления, чтобы к матчу со Спартаком был на поле.
cska59
сегодня в 15:56
Совсем нехорошо,обидно,что на тренировке травмировался.
ermak6848
сегодня в 15:41
Поправляйся Александр!
Вас так не хватает в таком принцепиальном матче...
как Дерби фк РЖД " ЛОКОМОТИВ " и родное сердцу фк " ЦСКА "
Живанильда
сегодня в 15:37
Опять как ехать в сборную у головкина резко травма появляется.Вангую,седня после матча у дзагоева какую-нить травму найдут.
sir-5
сегодня в 15:35
Вот и зима настала.Женька,ты по-прежнему фанат новой(а теперь уже-старой)формулы первенства? Синхронизировал??? А Головину скорейшего выздоровления;в сборную его не отпускать-пусть спартачи корячатся.
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