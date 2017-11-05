Головин пропускает матч с «Локомотивом» из-за травмы

Полузащитник ЦСКА Александр Головин не попал в состав «армейцев» на матч 16-го тура чемпионата России с «Локомотивом». Как сообщает пресс-служба «красно-синих», Головин пропускает игру из-за мышечного повреждения, полученного на предматчевой тренировке.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию матча.

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