Семин: «Гильерме и Эдер не смогут сыграть с ЦСКА»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что вратарь Гильерме и нападающий Эдер, которые получили травмы в игре с «Шерифом», не сыграют в матче с ЦСКА.
«Они не сыграют в матче против ЦСКА. Сейчас трудно говорить о сроках их восстановления», - прокомментировал ситуацию Юрий Семин.
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Эдер, конечно, невелика потеря...
Надеюсь, что завтра мы не порадуем своей игрой бакланов и писателей про отмазки.
Эдер, конечно, невелика потеря...
Надеюсь, что завтра мы не порадуем своей игрой бакланов и писателей про отмазки.
Удачи ЦСКА.
Удачи ЦСКА.
Всем хорошего матча завтра и победит сильнейший.
Всем хорошего матча завтра и победит сильнейший.