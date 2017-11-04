Семин: «Гильерме и Эдер не смогут сыграть с ЦСКА»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заявил, что вратарь Гильерме и нападающий Эдер, которые получили травмы в игре с «Шерифом», не сыграют в матче с ЦСКА.



«Они не сыграют в матче против ЦСКА. Сейчас трудно говорить о сроках их восстановления», - прокомментировал ситуацию Юрий Семин.



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