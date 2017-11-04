Зобнин пропустит матч с «Уфой»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов рассказал, что полузащитник Роман Зобнин не сможет помочь команде в предстоящем матче чемпионата России с «Уфой».

«Роман не тренируется в общей группе, хотя он близок к этому. Часть упражнений проводит вместе с командой. Сейчас он вызван в сборную России. Там Зобнин будет индивидуально тренироваться под нашим контролем. В ближайшей игре с „Уфой“ он не выйдет. А в целом, у него все хорошо, восстановление идет по плану», – сказал Вартапетов.

Напомним, что Зобнин также не играл в недавнем матче против «Севильи» (1:2) в Лиге чемпионов.

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