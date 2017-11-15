Идову: «Перед выходом на поле давно меня так не потряхивало»

Защитник «Амкара» и сборной Нигерии Брайн Идову рассказал об эмоциях, что он испытал во время дебютного поединка за «суперорлов» - африканская команда обыграла в товарищеском матче аргентинцев:

«Перед выходом на поле давно меня так не потряхивало, если честно. Просто это был для меня важнейший матч: дебютная игра за сборную. Отец смотрел матч на трибунах, а много одноклубников смотрели по телевизору.

В начале игры успокоился. Когда забил, то сам не поверил: я же за „Амкар“ забил всего 3 гола. А тут в дебюте забил. Денис Хохлов, мой друг, которого вы знаете по шоу „Кто хочет стать легионером?“, написал мне заранее, что я забью. Я ответил: „Конечно!“. Денис оказался прав».

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