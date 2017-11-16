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Олег Иванов оправился от травмы

сегодня, 22:10
ДинамоДинамо-:-АхматАхмат18.11.2017 в 14:00 Не начался

«Ахмат» завершает подготовку к матчу 17-го тура РФПЛ с «Динамо». Сегодня прошла очередная тренировка грозненцев.

Защитники Милад Мохаммади и Роланд Гиголаев занимались индивидуально и с «бело-голубыми» точно не сыграют. Все остальные футболисты тренировались в полную силу, в том числе и хавбек Олег Иванов, долгое время находившийся в лазарете.

Матч «Динамо» - «Ахмат» состоится 18 ноября, начало - в 14.00. Рассудит команды арбитр Владислав Безбородов.

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