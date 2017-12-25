Юрий Максимов возглавил азербайджанский «Интер»

Украинский специалист Юрий Максимов стал главным тренером бакинского «Интера». С 49-летним наставником заключен контракт сроком на полгода. Бывший тренер азербайджанской команды Рамиз Мамедов назначен на должность спортивного директора.

Максимов тренировал минское «Динамо», киевский ЦСКА, «Оболонь», «Кривбасс», донецкий «Металлург» и «Мордовию». Последним его клубом был казахстанский «Тараз».

Во время Кубка Конфедераций специалист отмечал, что в РФПЛ футболисты получают деньги практически ни за что.