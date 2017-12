Доннарумма провел 100-й матч в составе «Милана» и превзошел рекорд Мальдини

У голкипера «Милана» Джанлуиджи Доннаруммы сегодня случился незаурядный юбилей. Футболист, которому еще даже не исполнилось 19 лет, пересек рубеж в 100 матчей в составе своей команды. «Россонери» расписали мировую с «Фиорентиной» в 19-м туре Серии А.

Предыдущий рекорд принадлежал легендарному защитнику Паоло Мальдини. Игрок обороны провел свой 100-й матч за «Милан» в 19-летнем возрасте.

