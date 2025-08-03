«Интер Майами» обыграл «Некаксу». Месси получил травму в начале матча

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вчера, 08:23

«Интер Майами» одержал победу над «Некаксой» в матче 2-го тура Кубка лиг Северной и Центральной Америки (2:2, 5:4 по пенальти).

Уже на 11-й минуте капитан клуба из США Лионель Месси был вынужден покинуть поле из-за травмы. На 12-й Теласко Сеговиа вывел команду из Флориды вперёд. На 17-й хозяева поля остались в меньшинстве после удаления Максимилиано Фалькона. На 33-й Томас Бадалони сравнял счёт. На 60-й составы уравнялись — вторую жёлтую карточку получил Кристиан Кальдерон. На 81-й представители Мексики повели после гола Рикардо Монреаля. На 90+2-й Жорди Альба восстановил равенство.

В серии одиннадцатиметровых единственный промах допустил Бадалони.