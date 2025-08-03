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«Интер Майами» обыграл «Некаксу». Месси получил травму в начале матча

вчера, 08:23

«Интер Майами» одержал победу над «Некаксой» в матче 2-го тура Кубка лиг Северной и Центральной Америки (2:2, 5:4 по пенальти).

Уже на 11-й минуте капитан клуба из США Лионель Месси был вынужден покинуть поле из-за травмы. На 12-й Теласко Сеговиа вывел команду из Флориды вперёд. На 17-й хозяева поля остались в меньшинстве после удаления Максимилиано Фалькона. На 33-й Томас Бадалони сравнял счёт. На 60-й составы уравнялись — вторую жёлтую карточку получил Кристиан Кальдерон. На 81-й представители Мексики повели после гола Рикардо Монреаля. На 90+2-й Жорди Альба восстановил равенство.

В серии одиннадцатиметровых единственный промах допустил Бадалони.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 14:35
Нет месси и выигоывают даже без судей
Вещий
Вещий
вчера в 10:07
Мессенышу здоровья и быстрого восстановления...
ABir
ABir
вчера в 09:57
Ничего удивительного, с возрастом травмоопасность повышается.
Comentarios
Comentarios
вчера в 08:48
Вернулась пощечина
jRest
jRest
вчера в 08:46
Лучший игрок в истории футбола уже может просто отдыхать и наслаждаться жизнью, для этого необязательно травмироваться.
Capral
Capral
вчера в 08:42
Пистона жаль, без него, весь этот грёбаный американский футбол теряет интерес, а Майами превращается в свалку старых 30нов.
Месси конечно редиска, но Здоровья ему пожелаю!!!!!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 08:38
Вообщем бились как могли и победили в серии пенальти.
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