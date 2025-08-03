Станкович — о Жедсоне: «Таким игрокам не нужно много времени на адаптацию»

Главный тренер «Спартака» перед матчем третьего тура Российской Премьер-Лиги против «Акрона» рассказал о том, почему он решил выпустить полузащитника в стартовом составе.

Считаю, что большие футболисты должны быть на поле. Им не нужно много времени на адаптацию. Для любого тренера очень хорошо иметь широкий состав. Если игроки травмированы или дисквалифицированы, нам есть кем их заменить. Рад, что у меня имеется такая возможность.