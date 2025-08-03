Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Станкович — о Жедсоне: «Таким игрокам не нужно много времени на адаптацию»

вчера, 13:18
АкронЛоготип футбольный клуб Акрон (Тольятти)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович перед матчем третьего тура Российской Премьер-Лиги против «Акрона» рассказал о том, почему он решил выпустить полузащитника Жедсона в стартовом составе.

Считаю, что большие футболисты должны быть на поле. Им не нужно много времени на адаптацию. Для любого тренера очень хорошо иметь широкий состав. Если игроки травмированы или дисквалифицированы, нам есть кем их заменить. Рад, что у меня имеется такая возможность.

Напомним, что «красно-белые» объявили о переходе Жедсона 31 июля.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиСразу 4 игрока «Манчестер Юнайтед» будут отстранены от основной команды
02 августа
ОфициальноДжеймс Милнер будет выступать в «Брайтоне» под номером Диогу Жоты
02 августа
Форвард «Крыльев Советов» Раков: «Морально готов к вызову в сборную»
02 августа
Жедсон объяснил, почему играет под 83-м номером
02 августа
Алип стал первым казахстанским капитаном в истории «Зенита»
31 июля
Главный тренер сборной Германии рассчитывает на тер Штегена на ЧМ-2026
31 июля
Все комментарии
adekvat
adekvat ответ 6brsxn9swr43 (раскрыть)
вчера в 13:40
Для кого как, метр восемьдесят три, для меня нет.
adekvat
adekvat
вчера в 13:38
Посмотрим что на это Акрон скажет.
6brsxn9swr43
6brsxn9swr43
вчера в 13:37
А Жедсон большой футболист?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 