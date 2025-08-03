Поттер о Пакета: «Это был действительно тяжёлый период в его жизни»

Главный тренер «Вест Хэма» высказался о будущем полузащитника команды после того, как с него сняли обвинения в намеренном получении жёлтых карточек в четырёх матчах АПЛ с целью повлиять на рынок ставок.

Никогда не знаешь наверняка, ведь во время трансферного окна может произойти всё что угодно с каждым. Но новости невероятно позитивные. Если бы всё было иначе, вопросы были бы совсем другими.

Лукас счастлив и предан делу. Он важный человек в раздевалке и в клубе, и мы его любим. Мы просто хотим помочь ему наслаждаться футболом. Можете себе представить, насколько для него лично было невероятно сложно бороться с этими обвинениями. Это был действительно тяжёлый период в его жизни и карьере.

Ему, его семье и всем, кто его поддерживал, стоит отдать должное, что он всё это пережил.