Лукман запросил трансфер из «Аталанты»

Нападающий «Аталанты» сообщил о намерении сменить команду.

Я надеюсь работать вместе с клубом, чтобы как можно скорее найти приемлемое для всех сторон решение.

За последние три года в «Аталанте» я отдал абсолютно всё. Не только как футболист, но и как человек. Я всегда носил футболку с гордостью и старался представлять этот клуб и город Бергамо с душой, страстью и самоотдачей.

Я приехал сюда с надеждой помочь этому особенному клубу расти, и вместе мы создали воспоминания, которые останутся со мной навсегда. Победа в Лиге Европы и то, как я стоял плечом к плечу с товарищами по команде в тот вечер в Дублине, празднуя победу вместе с нашими болельщиками, стали одним из самых гордых моментов в моей карьере. У меня до сих пор мурашки по коже от воспоминаний об этом.

«Аталанта», и особенно её болельщики, стали частью меня. Это место стало для меня домом с того момента, как я приехал, и я всегда старался отплатить им той же любовью – даже в те моменты, когда за пределами поля было непросто.

Вот почему так сложно писать это. Я ценил каждый момент, но чувствую, что сейчас, после трёх замечательных лет в Бергамо, настало время двигаться дальше и испытать новое приключение. В прошлом к «Аталанте» обращались многие клубы, и я всегда оставался лоялен. Однако мы с руководством клуба пришли к единому мнению, что сейчас подходящее время, и клуб дал мне ясно понять, что если поступит справедливое предложение, они позволят мне перейти.

Несмотря на то, что сейчас я получил предложение, соответствующее тому, что, как я полагаю, обсуждалось, к сожалению, клуб блокирует эту возможность по непонятным мне причинам.

В результате, после многих месяцев невыполненных обещаний и того, что я считаю плохим отношением ко мне как к человеку и профессиональному футболисту, я, к сожалению, чувствую, что у меня нет другого выбора, кроме как высказать то, что я считаю правильным, и считаю, что с меня хватит. Могу подтвердить, что я подал официальный запрос на трансфер.

Даже в самые трудные моменты, которые мне пришлось пережить, многие из которых оставались конфиденциальными, я всегда старался ставить интересы клуба, болельщиков и команды на первое место и надеялся, что до этого не дойдёт, но, к сожалению, сейчас у меня мало выбора.

Болельщикам — сердцу этого клуба — я хочу сказать следующее: мне искренне жаль, что всё дошло до этого. Надеюсь, вы поймёте эту невероятно сложную ситуацию. Речь идёт о том, чтобы отстаивать то, что я считаю справедливым и правильным. Поддержка, которую вы всегда мне оказывали, была невероятной, а связь, которую мы создали вместе, особенная.

С любовью и благодарностью, Адемола.